Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól. Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb plusz juttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

"Ezt már senki nem tudja megakadályozni. Lesz 14. havi nyugdíj! 2026 februárjában érkezik is az első részlet" - kommentálta a Facebookon Orbán Viktor.