Berobbant Orbán Viktor chatcsatornája: Már 100 ezer fölött a csatlakozók száma

Alig néhány nap alatt több, mint 100.000 tagja lett Orbán Viktor chatcsatornájának. Egyik tagjuk egy képernyőmentéssel mutatta meg, hogy már 101 ezret is elérte a csatlakozók száma.
A 100 ezer fölötti csatlakozóval ez lett messze a legnagyobb Facebook Messenger csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orban Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.
A miniszterelnök először egy Facebook üzenetben adott hírt arról, hogy létrejön ez a Messenger csatorna.
„Még pár nap és visszatérek, de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk. Indul a chatcsatornám, ahol rendszeresen személyes üzenetet küldök majd neked az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről” – írta akkor közösségi oldalán.
A chatcsatorna több mint 100 ezres létszáma mellett a Digitális Polgári Körök Fb csoportjainak összesített taglétszáma 240 ezer, a Harcosok Klubjában-ban pedig közel 50 ezren vannak.
