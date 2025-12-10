Itt a bizonyíték feketén-fehéren: a baloldal gazdasági terve a megszorítás, ez a Tisza párt esetében sincs máshogy

Magyar Péter a Tisza párt rendezvényén elmondta: meg akarja mutatni, milyen lesz az új Magyarország. Videón lehet megnézni, milyen a víziójuk: progresszív személyi jövedelemadót vezetnének be, megemelnék az ÁFÁ-t, megadóztatnák az özvegyi nyugdíjakat, privatizálnák az egészségügyet.