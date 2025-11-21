Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Tiszás adatbotrány: ma végre fény derülhet a külföldi szálakra

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 15:29
Harcosok Klubjamaffia
Orbán Viktor este jelentést kap a tiszás botrány legújabb fejleményeiről.

A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban tett közzé üzenetet pénteken. Orbán Viktor ebben kitért a nemzetközi politikai helyzetre, a Rónai Egont ért fenyegetésre, a brüsszeli pénzkövetelésre, és a napi programjáról is beszámolt.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook csoportban tett közzé egy bejegyzést
Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook csoportban tett közzé egy bejegyzést pénteken Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala / 

Orbán Viktor a személyes hangvételű üzenetet a szokásos "Hahó, harcosok! köszönéssel kezdte, majd elmesélte, hogy tegnap este a podcast felvétel után még hosszasan beszélgetett Bognár Györggyel a Kéhli vendéglőben. A kormányfő egy másik témával kapcsolatban úgy fogalmazott: 

Trump lendületben, 28 pontos terv a békéért. Trump nemet mond a háborúra, ahogy mi is. Budapesti békecsúcs lesz. Magyarország készen áll.

Orbán Viktor úgy folytatta: Trump a békéért, von der Leyen és Weber a háborúért dolgozik. Folytatni akarják a háborút tovább és tovább, a végtelenségig. Az EU pénzügyi eszközei kimerültek, ezért Brüsszel „tőlünk kér. Sokat.”

Eközben – fogalmazott – „az ukrán háborús maffiával Brüsszelben senki nem foglalkozik. Abszurdum.” Orbán Viktor ismét megerősítette Magyarország álláspontját:

Pénzt nem küldünk, vizsgálatot akarunk

A miniszterelnök bírálta az Európai Unió álláspontját az ukrán csatlakozással kapcsolatban. 

Azt mondják, a háborús ukrán maffia nem gátolja Ukrajna uniós csatlakozását. Sőt! Segíti. Fel kell venni Ukrajnát, mert majd akkor nem fognak lopni. Elhiszed?

– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy „elfogynak a szavak. Mi megőrizzük a józan eszünket”.

  • Nem a háborúra,
  • nem Ukrajna uniós tagságára, 
  • nem az ukrán háborús maffiára

A miniszterelnök a magyar ellenzék szerepét is szóba hozta, hangsúlyozva: 

A Tisza és a DK az Európai Parlamentben megakadályozta az ukrán háborús maffia ügyének kivizsgálását. Kell ennél nyilvánvalóbb bizonyíték? Háborúpártiak és ukránpártiak.

A kormányfő  kitért az ATV műsorvezetőjét ért fenyegetésekre is, amelyek szerinte elfogadhatatlanok:

Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap. Csak mert velem interjút készített. Ilyesminek nem szabadna megtörténnie

– írta, hozzátéve, hogy „a politikai vita rendben van, de a másik fizikai megsemmisítése szóba sem jöhet. Sem színpadon, sem koncerten, sehol. Normális embernek ilyen eszébe sem jut.”

A kormányfő este Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel, és a Tisza adatgyűjtési botrányának külföldi szálairól szóló jelentéssel zárja a napot. 

 

 

