Tiszás adatbotrány: ma végre fény derülhet a külföldi szálakra

A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban tett közzé üzenetet pénteken. Orbán Viktor ebben kitért a nemzetközi politikai helyzetre, a Rónai Egont ért fenyegetésre, a brüsszeli pénzkövetelésre, és a napi programjáról is beszámolt.
Orbán Viktor a személyes hangvételű üzenetet a szokásos "Hahó, harcosok! köszönéssel kezdte, majd elmesélte, hogy tegnap este a podcast felvétel után még hosszasan beszélgetett Bognár Györggyel a Kéhli vendéglőben. A kormányfő egy másik témával kapcsolatban úgy fogalmazott:
Trump lendületben, 28 pontos terv a békéért. Trump nemet mond a háborúra, ahogy mi is. Budapesti békecsúcs lesz. Magyarország készen áll.
Orbán Viktor úgy folytatta: Trump a békéért, von der Leyen és Weber a háborúért dolgozik. Folytatni akarják a háborút tovább és tovább, a végtelenségig. Az EU pénzügyi eszközei kimerültek, ezért Brüsszel „tőlünk kér. Sokat.”
Eközben – fogalmazott – „az ukrán háborús maffiával Brüsszelben senki nem foglalkozik. Abszurdum.” Orbán Viktor ismét megerősítette Magyarország álláspontját:
Pénzt nem küldünk, vizsgálatot akarunk
A miniszterelnök bírálta az Európai Unió álláspontját az ukrán csatlakozással kapcsolatban.
Azt mondják, a háborús ukrán maffia nem gátolja Ukrajna uniós csatlakozását. Sőt! Segíti. Fel kell venni Ukrajnát, mert majd akkor nem fognak lopni. Elhiszed?
– tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy „elfogynak a szavak. Mi megőrizzük a józan eszünket”.
A miniszterelnök a magyar ellenzék szerepét is szóba hozta, hangsúlyozva:
A Tisza és a DK az Európai Parlamentben megakadályozta az ukrán háborús maffia ügyének kivizsgálását. Kell ennél nyilvánvalóbb bizonyíték? Háborúpártiak és ukránpártiak.
A kormányfő kitért az ATV műsorvezetőjét ért fenyegetésekre is, amelyek szerinte elfogadhatatlanok:
Rónai Egon halálos fenyegetéseket kap. Csak mert velem interjút készített. Ilyesminek nem szabadna megtörténnie
– írta, hozzátéve, hogy „a politikai vita rendben van, de a másik fizikai megsemmisítése szóba sem jöhet. Sem színpadon, sem koncerten, sehol. Normális embernek ilyen eszébe sem jut.”
A kormányfő este Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel, és a Tisza adatgyűjtési botrányának külföldi szálairól szóló jelentéssel zárja a napot.
