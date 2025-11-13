Többhetes vita után megállapodás született a német nagykoalíció pártjai között a hadsereg újjászervezéséről és a sorkötelezettség új formájáról. Az új honvédelmi szolgálatról szóló törvény minden 18 év feletti férfi számára kötelező orvosi és alkalmassági vizsgálatot ír elő, és lehetőséget teremt egy úgynevezett „szükség esetén bevezethető sorkötelezettségre” is. A háborús pszichózis miatt európai anyák gyermekei halhatnak meg a fronton.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A törvény célja a Bundeswehr létszámának jelentős növelése, különösen a keleti határ menti biztonsági kockázatok és a NATO új védelmi tervei miatt, írta a Die Welt.

Minden 18 éves férfit sorozni fognak – akár kényszerrel is

Az új szabályozás szerint 2026-tól minden férfi, aki 2008. január 1. után született, köteles lesz megjelenni a sorozáson.

A folyamat fokozatosan indul, első körben egy kérdőívvel mérik fel a fiatalok motivációját és alkalmasságát. A kérdőív kitöltése kötelező, a válaszok alapján döntik el, kiket hívnak be ténylegesen vizsgálatra.

Ha nem lesz elegendő önkéntes, a Bundestag dönthet arról, hogy bevezeti a szükség-sorkötelezettséget, amelynek során akár sorsolással is kijelölhetik a behívandókat. Ez a lépés a kormány indoklása szerint csak „végső eszközként” alkalmazható, de automatikusan bármikor újraaktiválható a törvény alapján.

A német kormány célja, hogy a Bundeswehr létszámát 80 ezer fővel növelje, így összesen 260 ezer aktív katona szolgálna a hadseregben, és emellett 200 ezer tartalékost képeznének ki. A bővítés indoka a hivatalos indoklás szerint „Oroszország fokozódó fenyegetése” és a NATO új stratégiai irányvonala.

A sorkötelezettséget 2011-ben függesztették fel Németországban, ám a jogintézmény továbbra is szerepel az alkotmányban, így a Bundestag egyszerű többséggel bármikor újra bevezetheti. Az SPD és a CDU/CSU mostani megállapodása sokak szerint ezt a visszaállítást készíti elő, még ha hivatalosan nem is nevezik annak.

A tiszások is szívesen berántanának mindenkit

Korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője beszélt arról egy zalaegerszegi lakossági fórumon, hogy

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

Mint fogalmazott, „hogy mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”