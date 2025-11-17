Orbán Viktor: Európa háborús állapot felé menetel

Fontos üzenetet osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor.

"Európa egy háborús állapot felé menetel. Egyre durvább, egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szemben. Már ott tartunk, hogy olyan kifejezések, mint a „háborús gazdaság” hétköznapiak lettek az európai politikában. Olyan kijelentések, hogy „2030-ra készen kell állni, hogy megvívjunk egy háborút”, ezek már nem váltanak ki semmilyen érdeklődést. Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv. Erről fogadnak el dokumentumokat, erről nyilatkoznak a vezetők. Mi hoztunk egy döntést korábban: Magyarország képes arra, hogy a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti, magyar gazdaságpolitikát építsen.

Lehetséges folytatni azt a gazdaságpolitikát, amely nem a háború felé megy, hanem Magyarország nemzeti gazdasági érdekeit követi.

Van egy politikai civakodás, hogy a háború milyen hatással van a gazdaságra, de épeszű ember nem kérdőjelezi meg azt, hogy a háború rossz hatással van a magyar és az egész Európai Unió gazdaságára. Mégis, egy háború által blokkolt gazdasági növekedés mellett is ki kell tartanunk a saját, nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett. A korábban kitűzött célokat nem adjuk fel! Azt ígértük, abban állapodtunk meg a vállalkozókkal, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. A mai napon bejelentett 11 pontos gazdasági akciótervvel pontosan ezt tettük. Innen folytatjuk!" - írta közösségi oldalán, utalva a délelőtt folyamán bejelentett, kkv-kat megsegítő, 11 pontos gazdasági tervre.