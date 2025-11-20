Orbán Viktor: Forró krumpli és aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen

Orbán Viktor videót tett közzé arról, hogy tegnap este Vácrátóton járt, a Lukács családnál. A márkakereskedőként dolgozó család büszkén számolt be arról, hogy öt gyerekük és nyolc unokájuk van. A vacsora elfogyasztásakor a miniszterelnök gyerekkori emlékeit idézve elmondta, hogy neki messze volt az iskola, és amikor a hidegben kellett gyalogolni, vitte a forró krumplit a kezében, amikor pedig már kihűlt, megette.
Forró krumpli és aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen. Tegnap este Vácrátóton jártunk, a Lukács családnál.
Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát! Írjuk alá minél többen!
- írta posztjában a miniszterelnök, felhívva a figyelmet békepárti aláírásgyűjtés fontosságára.
