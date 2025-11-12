Nem a mi háborúnk: a német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból

A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból – szabadságot akarnak, nem behívót. A megszólalók hangneme egyszerre dühös és kiábrándult. Sokan úgy érzik, a CDU javaslata elavult szemléletet tükröz: azt, hogy a fiatalokat még mindig könnyen mozgatható erőforrásnak tekintik, akiket parancsszóra lehet beállítani a sorba. Egyikük szerint „teljesen elfogadhatatlan”, hogy a párt ilyen elképzeléssel áll elő, hiszen „mi, fiatalok szeretnénk magunk dönteni a szabadságunkról, arról, mit kezdünk az életünkkel az iskola után”. Mások elismerik, hogy szükség van felelősségvállalásra és közösségi szolgálatra, de úgy vélik, a kötelességérzetet nem parancsszóval, hanem vonzó lehetőségekkel kell erősíteni.

A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból - képünk illusztráció - Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból

Egy német fiatal videóban bírálta Friedrich Merz és a CDU javaslatát, amely a kötelező sorkatonaság visszaállítását vetné fel. A fiatal szerint elfogadhatatlan, hogy a 18 évesek „behívólevelet” kapjanak, és ezzel újra kötelezővé váljon a katonai szolgálat Németországban.

A megszólaló hangsúlyozta: a fiatalok maguk akarják eldönteni, mit kezdenek az életükkel az iskola után, és a szabadságukról nem mondanak le politikai döntések miatt.

Elismeri, hogy szükség van elkötelezett emberekre, akár a Bundeswehrben is, de szerinte ez nem kötelezettséggel, hanem szabad döntéssel kell, hogy történjen. Kritizálta azt is, hogy a német állam ahelyett, hogy javítaná az önkéntes szolgálatok feltételeit és fizetését, inkább kötelező rendszert erőltetne a fiatalokra. Úgy fogalmazott: a jelenlegi programokban még a lakhatást sem tudják fedezni a résztvevők, ezért előbb ezeket kellene vonzóbbá tenni. Végül arra is rámutatott, hogy a sorkatonaság gondolatát főként az idősebb generáció támogatja, míg a fiatalok körében szinte senki sem akarja. A videó végén a beszélő üzenete egyértelmű:

Friedrich Merz, a jövőnk nem a te dolgod.

Egy német influencer szatirikus hangvételű videóban kommentálta az aktuális híreket, miközben sajátos stílusában gúnyt űzött a közéletből.

A videóban a sorkötelezettség bevezetéséről szóló vitára is kitér, különösen arra, hogy egyesek már a nőkre is kiterjesztenék a kötelezettséget.

A készítő erre csípős megjegyzéssel reagál: „Mielőtt bárki ezt követelné, előbb legyenek egyenlők a karrierlehetőségek és a bérek!” – majd poénosan hozzáteszi: „Ha az állam be akarja hívni Gabit, Gabi bizony nemet mond.”