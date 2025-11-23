"Nekem nem a telefonom okos" - Hajdú B. István megmondta a tutit

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 13:07
Orbán Viktor egy kulisszavideót osztott meg Facebook-oldalán.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a magyar labdarúgó-válogatott fájdalmas Írország elleni veresége után Bognár György, a Paks labdarúgócsapatának vezetőedzője és Hajdú B. István kommentátor társaságában beszélgetett a magyar futballról.

 

Most a miniszterelnök a kulisszák mögött készült videót osztott meg, amiből kiderül, hogy Hajdú B. István bizony régebbi telefont használ, mint maga Orbán Viktor. Egyikük sem az okostelefonokra esküszik. A sportkommentátor meg is adta a frappáns választ a miértre: "nekem nem a telefonom okos".

