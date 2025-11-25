Ez már a Bokros-csomagon is túltesz: drasztikusan emelné az autók áfáját a Tisza

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 19:17 / FRISSÍTÉS: 2025. november 25. 19:28
Több mint száz oldalas dokumentum került nyilvánosságra, amely a Tisza párt gazdasági tervezetét tartalmazza. A Tisza adócsomagja az összes magyar családot érinti, ugyanis adókat vetnének ki az ingatlanokra és az autókra is, sőt még a nagyobb értékű ékszerek után is fizetniük kellene a háztartásoknak. A tervezet szerint a vagyonfelmérést az adóhatóság hajtaná végre minden magyar háztartásban.
1300 milliárdos megszorítási csomag került nyilvánosságra, amelyet Magyar Péterék készítettek. A több száz oldalas dokumentumból kiderül, hogy a Tisza adócsomagja több elemet is tartalmaz, köztük a vagyonadót, valamint az autók áfájának emelését. Ez a Tisza reformcsomgajának a legvitatottabb része. 

Magyar Péterék a vagyonokra is külön adót vetnének ki, ami évi 6,5 százalékos adóemelést jelentene. Mindezt pedig nemcsak a luxusingatlanok után kellene fizetni, hanem az autók után is. Valamint a különböző nagyobb értékű ingóságok sem maradnának ki a sorból. Ráadásul a vagyonfelmérést minden ingatlanra vonatkozóan és a nagyobb ingóságokra értve is az adóhatóság végezné. 

A dokumentum arra is kitér, hogy a vagyonadó minden olyan magyar állampolgárt érintene, akiknek az összvagyona meghaladja az 500 millió forintos értéket. Sőt a határvonal nemcsak egy-egy vagyonelemre terjedne ki, hanem annak teljes egészére, így oda számítana az összes ingatlan és minden 1600 köbcentiméter feletti autó, valamint az üzletrészek, értékpapírok műtárgyak. És ami pedig a legabszurdabb még a nagy értékű ékszerek is. 

A Tisza adócsomagja az autósokat is bajba sodorná

Az autósokat sem kímélné a Tisza párt megszorító csomagja, ahogy a "háztartási bűnökét" sem. Ugyanis Magyar Péterék drasztikusan megemelnék az autók áfáját, amely több súlyos következménnyel is járna. Ugyanis a gazdasági tervezet szerint nemcsak az autók, hanem az autóalkatrészek áfája is egységesen 32 százalékra ugrana. Ezzel pedig azonnali és látványos áremelkedés menne végbe az autószalonokban és a szerelőműhelyekben is. 

Mindez épp azt a kategóriát, tehát az 1600 köbcenti feletti autókat, érintené amely a középosztály mindennapi közlekedésében jelentős könnyebbséget jelent. 

Egy autó fenntartása alapvetően nem olcsó dolog, mivel annak a biztosítási díjára és rendszeres szervízelésére is költeni kell, valamint havonta akár többször meg is kell tankolni azt. A Tisza által tervezett áfa emelés tehát olyan súlyos bajba sodorná az autóval közlekedőket, hogy előbb utóbb a kocsijuk eladására kényszerülnének, mivel a költségeik jócskán megsokszorozódnának. 

 

