Hoppá! Újságírói kérdést posztolt véletlenül Magyar Péter

"Magyar Péter ismét egyik kedvenc elfoglaltságával ütötte el a szabadidejét, az őt támogató média róla szóló cikke alá kommentelgetett. Most azonban valami hiba csúszhatott a gépezetbe, ugyanis egy egészen furcsa hozzászólást hagyott a Telex cikke alatt" – hívta fel rá a figyelmet Hont András a közösségi oldalán. A publicista azonban jelezte, a Tisza Párt elnöke gyorsan igyekezett eltüntetni a hibáját - írja a Magyar Nemzet.

Nagy hibát követett el Magyar Péter / Fotó: Facebook

Magyar Péter most két – a Tisza-adatbotrány miatt mentegetőző –, Facebook-poszt között éppen a Telex egy olyan cikkének a kommentszekciójába látogatott, amelyet éppen az egyik ilyen terelő és vádaskodó bejegyzéséből készítettek. A komment azonban nem sikerült úgy, ahogy azt a Tisza-vezér akarta, ugyanis szemmel láthatóan egy Tisza Pártnak szóló sajtómegkeresést sikerült bemásolnia és posztolnia.

Ezt segítsen megfejteni valaki. Itt mi történik? Illetve történt, mert a Megváltó úr már cserélte a kommentjét

– reagálta Hont András. A publicista még válaszlehetőségeket is mellékelt bejegyzésében:

Messiás úr letiszasajtózta a Telexet. Valaki véletlenül ide másolta be egy hozzájuk intézett kérdést. A kommentminiszterelnök magával társalog, és erre valami miatt a Telex kommentfolyamát tartja a legmegfelelőbbnek. Korán volt még. Egymilliárdos AI, nem az ő aláírása, Tóni. Egyéb.

A hibát valóban gyorsan észrevette a Tisza-vezér és javította is: kicserélte pontosan ugyanarra a posztjára, amelyről a cikket írták. Ezt Hont András – aki Magyar Péter új kommentjét is megosztotta – így kommentálta: