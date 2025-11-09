Hogy miért volt fontos az Orbán-Trump találkozó? Hajdú Péter tiszta vizet öntött a pohárba

Az elmúlt időszak legfontosabb diplomáciai eseménye kétség kívül Orbán Viktor és Donald Trump találkozója volt. Az amerikai elnök Washingtonban, a Fehér Házban fogadta a magyar miniszterelnököt és a magyar delegációt. A tárgyalás végül sikerrel zárult, Orbán Viktornak sikerült megvédeni a magyar rezsicsökkentést.

Hogy miért volt olyan fontos a mostani Trump-Orbán találkozó? Azt Hajdú Péter közérthetően elmagyarázta TikTok-videójában.