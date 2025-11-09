Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogy miért volt fontos az Orbán-Trump találkozó? Hajdú Péter tiszta vizet öntött a pohárba

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 18:14 / FRISSÍTÉS: 2025. november 09. 18:40
Trump-Orbán-csúcsDonald TrumpHajdú Péter
Washingtonban találkozott egymással november 7-én Donald Trump és Orbán Viktor. Hogy miért is volt annyira fontos ez a tárgyalás, Hajdú Péter egy videóban magyarázta el.

Az elmúlt időszak legfontosabb diplomáciai eseménye kétség kívül Orbán Viktor és Donald Trump találkozója volt. Az amerikai elnök Washingtonban, a Fehér Házban fogadta a magyar miniszterelnököt és a magyar delegációt. A tárgyalás végül sikerrel zárult, Orbán Viktornak sikerült megvédeni a magyar rezsicsökkentést.

Hogy miért volt olyan fontos a mostani Trump-Orbán találkozó? Azt Hajdú Péter közérthetően elmagyarázta TikTok-videójában.

@hajdu.peter.official Minden, amit tudni kell a Trump–Orbán találkozóról! Nézzétek meg – ez most tényleg fontos, hogy képben legyetek!☝🏻🇭🇺🇺🇸 #donaldtrump #orbanviktor ♬ eredeti hang - hajdu.peter.official

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu