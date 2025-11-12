Dollárkötegek és egy színarany vécé - ez a korrupciós botrány Zelenszkij bukásához vezethet

Volodimir Zelenszkij bukásához vezethet az a most kirobbant korrupciós botrány Ukrajnában, amely egyszerre érinti közvetlenül a legmagasabb kormányzati köröket és az ukrán elnök közvetlen üzleti partnereit is - jelentette a Die Welt országos német napilap online kiadása.

Dollárkötegek és egy aranyvécé - ez a korrupciós botrány okozhatja Zelenszkij bukását

A korrupciós botrány középpontjában Tymur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij régóta ismert bizalmasa, üzlettársa és egykori munkatársa. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Volodimir Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását.

Zelenszkij milliárdos barátjánál a napokban tartottak házkutatást a korrupcióellenes hatóságok (NABU és SAPO) ügynökei, ami során több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le. Az üzletembert azzal vádolják, hogy a befolyásos kapcsolatait felhasználva több 100 millió dolláros kenőpénz-ügyletekben vett részt az állami atomenergia-társaságot, az Energoatomot felhasználva. Az így szerzett pénzt pedig offshore cégeken keresztül elrejtette.

Az ügyről tartartott tájékoztatója során a NABU olyan fotókat közölt, amelyeken vastag kötegekben, táskákba tömve és asztalra halmozva ukrán hrivnya, amerikai dollár és euró látható.

Mint később kiderült, a nyomozók nemcsak Mindics ingatlanjait kutatták át az ügy kapcsán, hanem olyan helyszíneket is, amelyek a korábbi energiaügyi és jelenleg igazságügyi miniszterhez, Herman Haluscsenkóhoz köthetők. Ennek hatására az ukrán kormány felfüggesztette hivatalából a tárcavezetőt a vizsgálat idejére.

Felfüggesztése után Haluscsenko azt közölte, hogy sohasem vett részt korrupciós bűncselekményekben, ugyanakkor teljes körű együttműködést ígért a nyomozóhatóságokkal.

Az ukrán hatóságok fellépése azért keltett nagy feltűnést, mert az kifejezetten Zelenszkij kebelbarátját, Tymur Mindics üzletembert célozta. A férfi ügyvédei politikai indíttatásúnak nevezték a nyomozást, ugyanakkor különös körülmény, hogy a razziák megindítása előtt néhány órával Mindics külföldre menekült. Egyes feltételezések szerint jelenleg Ausztriában vagy Izraelben tartózkodhat.