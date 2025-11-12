Dollárkötegek és egy színarany vécé - ez a korrupciós botrány Zelenszkij bukásához vezethet

Volodimir Zelenszkij bukásához vezethet az a most kirobbant korrupciós botrány Ukrajnában, amely egyszerre érinti közvetlenül a legmagasabb kormányzati köröket és az ukrán elnök közvetlen üzleti partnereit is - jelentette a Die Welt országos német napilap online kiadása.
A korrupciós botrány középpontjában Tymur Mindics áll, aki Volodimir Zelenszkij régóta ismert bizalmasa, üzlettársa és egykori munkatársa. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Volodimir Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását.
Zelenszkij milliárdos barátjánál a napokban tartottak házkutatást a korrupcióellenes hatóságok (NABU és SAPO) ügynökei, ami során több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le. Az üzletembert azzal vádolják, hogy a befolyásos kapcsolatait felhasználva több 100 millió dolláros kenőpénz-ügyletekben vett részt az állami atomenergia-társaságot, az Energoatomot felhasználva. Az így szerzett pénzt pedig offshore cégeken keresztül elrejtette.
Az ügyről tartartott tájékoztatója során a NABU olyan fotókat közölt, amelyeken vastag kötegekben, táskákba tömve és asztalra halmozva ukrán hrivnya, amerikai dollár és euró látható.
Mint később kiderült, a nyomozók nemcsak Mindics ingatlanjait kutatták át az ügy kapcsán, hanem olyan helyszíneket is, amelyek a korábbi energiaügyi és jelenleg igazságügyi miniszterhez, Herman Haluscsenkóhoz köthetők. Ennek hatására az ukrán kormány felfüggesztette hivatalából a tárcavezetőt a vizsgálat idejére.
Felfüggesztése után Haluscsenko azt közölte, hogy sohasem vett részt korrupciós bűncselekményekben, ugyanakkor teljes körű együttműködést ígért a nyomozóhatóságokkal.
Az ukrán hatóságok fellépése azért keltett nagy feltűnést, mert az kifejezetten Zelenszkij kebelbarátját, Tymur Mindics üzletembert célozta. A férfi ügyvédei politikai indíttatásúnak nevezték a nyomozást, ugyanakkor különös körülmény, hogy a razziák megindítása előtt néhány órával Mindics külföldre menekült. Egyes feltételezések szerint jelenleg Ausztriában vagy Izraelben tartózkodhat.
Az egyelőre nem világos, hogy Mindics ellen hivatalosan vádat emelnek-e. Az ügy kimenetele attól is függhet, hogy az üzletember együttműködik-e a hatóságokkal, illetve visszatér-e Ukrajnába.
Az ügyet ráadásul az is tovább bonyolítja, hogy Mindicset már korábban is összefüggésbe hozták korrupciós bűncselekményekkel. Alig két hónapja például olyan fotók láttak napvilágot, melyeken egy színarany WC és bidé volt látható az üzletember kijevi otthonában. A sajtóba kiszivárgott képeket állítólag a NABU ügynökei készítették, akik titkos megfigyelést végzett az ingatlanban.
Bár egyelőre konkrét bizonyíték nem utal arra, hogy maga Zelenszkij közvetlenül érintett lenne, a botrány politikai súlya így is hatalmas. Szakértők már nem csak a gyanúsítottakat, hanem az elnök felelősségét is firtatják, hiszen sokan úgy vélik, az ő tudta nélkül nem történhetett volna ilyen mértékű visszaélés a közvetlen környezetében.
A Die Welt értékelése szerint, ha a botrány tovább gyűrűzik, és újabb kormányzati szereplők ellen is felmerül a korrupció gyanúja, az Zelenszkij eddigi legkomolyabb belpolitikai válságát idézheti elő, sőt, végső soron akár a bukásához is vezethet.
