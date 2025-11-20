Ezt látni kell: Bohár Dániel felhívta a Soros-rajongó Tisza-jelöltet (VIDEÓ)

Vass Antal Tisza-jelölt annyira lelkes globalista, brüsszelita, balliberális, hogy még Soros Györgyöt is felköszöntötte a születésnapján. Bohár Dániel ezért felhívta, hogy megkérdezze miért tett ilyet? De nem lettünk okosabbak. Sőt még jelöltté válásának körülményeit sem sikerült tisztázni. Érthetetlen, hogy miért az Magyar Péter jelszava, hogy "se nem jobb, se nem bal"? Meg, hogy a régi politikai elit leváltására készül? Sorosista jelöltek újra helyzetbehozatalával? Tökéletesen igaz Orbán Viktor Tisza-jelöltekkel kapcsolatos véleménye: "Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?"

Dr. Vass Antal a Tisza jelölt jelöltje / Forrás: Mandiner

A sorosista Tisza jelölt Dr. Vass Antal vajon képes lenne-e a magyar érdekeke nézni?

Aligha! Vass Antal Bács-Kiskun vármegyében szerepel a jelöltek között, akit Bohár Dániel keresett meg telefonon. A beszélgetés azonban már a kezdetektől feszült hangulatban zajlott: a jelölt határozott elutasítással reagált Bohár kérdéseire, mondván, „nem fut be a csőbe”. Vass Antal jelöltté válásának körülményeit nem tisztázta, illetve arra sem volt hajlandó válaszolni, hogy miért köszöntötte fel augusztusban Soros Györgyöt a 95. születésnapja alkalmából.

A baloldali jelölt nem csupán kitérő választ adott, hanem az egyértelmű bizonyítékok ellenére tagadta is, hogy a köszöntés egyáltalán megtörtént volna.

Ezen felül Vass Antal a telefonhívás végére láthatóan annyira zavarba jött, hogy elköszönés helyett még Bohár Dánielt is felköszöntötte.

Kocsis Máté: Egy baloldali pártnak baloldali jelöltjei vannak

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy Facebookra feltöltött videóban beszél arról, hogy a hazai baloldal az elmúlt 15 évben teljesen átalakult. Szerinte először még szocialisták voltak, ők azonban mára kihaltak, aztán jöttek a DK-sok, utána Márki-Zay Péter mögött sorakoztak fel, most pedig a Tisza szekerét tolják.