"Ami késik, az jön" - Lesz amerikai-orosz békekonferencia Budapesten

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 12:00
békecsúcsbékekonferencia
Orbán Viktor keddi interjújában erősítette meg: lesz budapesti békecsúcs.

Keddi interjújában Orbán Viktor leszögezte: nem lehetetlenült el az amerikai-orosz megegyezés. Továbbra is napirenden van az orosz-amerikai csúcstalálkozó, egy nagy békekonferencia Budapesten. "Ez a találkozó késik. De ami késik, az jön" - fogalmazott Orbán Viktor.

