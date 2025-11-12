"Ami késik, az jön" - Lesz amerikai-orosz békekonferencia Budapesten

Keddi interjújában Orbán Viktor leszögezte: nem lehetetlenült el az amerikai-orosz megegyezés. Továbbra is napirenden van az orosz-amerikai csúcstalálkozó, egy nagy békekonferencia Budapesten. "Ez a találkozó késik. De ami késik, az jön" - fogalmazott Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.