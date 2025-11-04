A tiszás Bige László fia a külföldi multikat védi a borsodi emberekkel szemben

Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt hét pénteken számolt be arról, hogy október 31-én nem tudják átadni az M30-as autópálya lezárt szakaszát, ugyanis a kivitelező cég, amely a Strabag volt, nem tartotta be az általuk elrontott munka kijavításának határidejét - írja a Ripost.
Az igazság az, hogy – úgy mondom, ahogy felénk szokták – a Strabag átb…szott bennünket, és nagyobb baj az, hogy ezzel a Borsod megyeieket büntetik
– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette: hittek a Strabagnak, ez súlyos hiba volt. „A Strabag megmutatja, hogy milyen erős egy igazi gyarmatosító.” A Strabagnak sikerült elérnie, hogy bünteti a választópolgárokat és csuklóztatja a kormányt – jelezte a miniszter. Majd rámutatott: ez egy garanciális felelősségvállalás, egy olyan hiba, amit a cégnek kell kijavítani.
A kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén, 2025 október 31-re ígérte. Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be.
- írta bejegyzésében Lázár János, majd azt is elárulta, hogy a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba.
Ugyanis, mint ahogy az kiderült, a kivitelező cég pénzzel és és közvéleménykutatások megrendelésével támogatja a Magyar Pétert és a Tisza pártot. Ebből pedig tisztán látszik, hogy a Strabagnak sokkal fontosabb Magyar Péter mint az, hogy az emberek használni tudják az M30-as autópályát.
Bige László fia a közösségi oldalán egy bejegyzésben reagált Lázár János bejelentésére. A Tisza embere úgy fogalmazott, hogy "nem tud elmenni Lázár miniszter úr megnyilvánulása mellett".
Bige Dávid ahelyett, hogy a borsodi emberek mellé állna a Strabagot kezdte védeni a posztjában és a kormányt okolja azért, hogy a kivitelező cég nem csinálta meg a munkát és nem tartotta be az ígéreteit. Emellett az egyértelmű tényekkel szemben azt állítja, hogy a vállalatok nem támogathatnak politikai pártokat Magyarországon.
Ezek után pedig azt is le írta, indokolatlannak tartja az út felújításokat, mivel az M3-as autópályán rengeteg helyen javítják az útburkolatot, szerinte pedig ez nem indokolt és teljesen felesleges. Bige Dávid ezzel a kijelentésével egyértelműen cserben hagyta a borsodiakat, akinek az M3-as autópálya rengeteget segít a napi közlekedéseik során.
Bejegyzése végén pedig felvette a már megszokott tiszás tempót és megfenyegette Lázár János minisztert, aki szerinte a jövő évi választások után el fogja veszíteni az állását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.