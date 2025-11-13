A Forbes kommentszekciójában tűnt fel Orbán Viktor

Óriási hype övezi Orbán Viktor ATV-ben írt jegyzetét. A másfél órás interjú közben a miniszterelnök egy A4-es lapot "firkált" össze, amit később meg is mutatott Rónai Egonnak és a nézőknek. A rajz azóta önálló életre kelt, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy egy ruhadarabon szívesen viselnék az első összevisszaságnak tűnő firkát.

Óriási őrület övezi Orbán Viktor jegyzetét. Többen pulóvert és egyéb ruhadarabokat készítenének belőle / Forrás: Facebook

A Forbes azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szerzői jogok miatt nem lehet a rajzot sem bögrére, sem pólóra, sem pulóverre nyomtatni. Orbán Viktor is kiszúrta a Forbes Facebook-oldalán is megosztott cikket, amihez gyorsan kommentelt is. Orbán Viktor mindenkit megnyugtatott afelől, hogy az ő rajzát ez esetben bárki nyugodtan használhatja:

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

Orbán Viktor korábban egy videóban beszélt a sokakat megdöbbentő alkotásról. Szerinte ez nem egy rajz, hanem egy sajátos nyelv lenyomata. A miniszterelnök arra is kitért, hogy egy kérdésre egyszerre 5 válasz is eszébe jut általában, ezt pedig valahogy jeleznie kell saját magának.