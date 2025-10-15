Világos Orbán Viktor válasza a tiszás őrületre: "El a kezekkel a nyugdíjaktól!"

Simonovits András közgazdász a Tisza Párt nyugdíj szakértője az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt arról, hogy ha a Tisza Párt megnyeri a választást, megadóztatják a nyugdíjakat. Szerinte ugyanis a mostani nyugdíjrendszer "túl bőkezű".

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Erre reagált Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában: "El a kezekkel a nyugdíjaktól!"

"A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat. Van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni" - idézte be a videó elején Simonovits András beszédét a miniszterelnök.