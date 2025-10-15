Világos Orbán Viktor válasza a tiszás őrületre: "El a kezekkel a nyugdíjaktól!"

Simonovits András közgazdász a Tisza Párt nyugdíj szakértője az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt arról, hogy ha a Tisza Párt megnyeri a választást, megadóztatják a nyugdíjakat. Szerinte ugyanis a mostani nyugdíjrendszer "túl bőkezű".
Erre reagált Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában: "El a kezekkel a nyugdíjaktól!"
"A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat. Van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni" - idézte be a videó elején Simonovits András beszédét a miniszterelnök.
"Mindig is csak két politika volt Magyarországon: baloldali meg jobboldali. A baloldalnak régi mániája, Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogy meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell. A 13. havit a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta. A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezeket a nyugdíjaktól! A nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell."
