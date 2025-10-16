Toka tábornokot Kuplungnak gúnyolták a katonái

A közpénzen, katonai parancsra elvégeztetett zsírleszívásról elhíresült, milliárdos luxusvillát összeharácsoló tábornokról újabb hajmeresztő érdekességeket gyűjtött ösze a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Miskolcon született és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Főiskolai társainak visszaemlékezései mind arra lyukadtak ki, hogy Ruszin-Szendi nem mindig a saját erejéből jutott túl az akadályokon. Példaként megemlítették erőteljes protekcióját: állítólag úgy kapott egy nagyon kemény testnevelési vizsgán kiváló jegyet, hogy nem tudott felmászni a kötélre. – Meg sem kellett próbálnia – idézte fel egyik társa. Volt, aki úgy emlékezett, hogy nagyon gyenge volt közelharcból, egy másik társa pedig arról számolt be: Ruszin-Szendi látása nem volt a legjobb, emiatt a céltáblát sem találta el, lövészetből mégis átment. Utóbbi történetet Pintér Ferenc alezredes, Ruszin-Szendi későbbi helyettese is felidézte egy nyilatkozatában.

Előre a ranglétrán

Többen úgy emlékeznek, hogy Ruszin-Szendi lényegében csalással szerezte meg az ejtőernyős „alkalmas” minősítést is. Egy katonatársa elmondása szerint a mai tiszás politikus mást küldött be maga helyett. „Csalt és kész”. Egy másik korábbi katonatársa egyszerűen csak irodakatonának nevezte Ruszin-Szendit, aki – szerinte – mindig igyekezett kihúzni magát a kiképzés megterhelő feladatai alól. Erre példaként egy nagyjából kéthetes különleges műveleti kiképzést hozott fel, amelynek Ruszin-Szendi csak az első napjain vett részt ténylegesen. A következő napokon már kiképzőként szerepelt, aztán pedig már ellenőrző elöljáró volt.

Ebben az időszakban vett részt a NATO iraki kiképző missziójában, amelyben a különleges műveleti csoport parancsnoka volt.

„Szívem” és „Cica”

Ruszin-Szendi 2009 nyarán váltott: maradt Szolnokon, de a 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóaljnál folytatta, parancsnokhelyettes, majd parancsnok lett. – Itt kezdődött karrierjének az a szakasza, amikor akkori feleségével közösen, egymás közvetlen munkatársaként végezték a parancsnoki személyügyi munkát – emlékezett vissza egyik beszélgetőtársunk, aki szerint rém kellemetlen volt, ahogyan a férj és a feleség a 800 fős elitalakulatot vezették. Egy százados úgy emlékezett vissza, hogy Ruszin-Szendi és akkori neje rendszeresen „Szívemnek” vagy „Cicának” szólították egymást a parancsnoki értekezleteken. – Arra is volt példa – idézte fel –, hogy egyik leszúrta a másikat, mondván, „nem ezt beszéltük meg otthon”. Olyan abszurd esetről is hallottunk, hogy az akkor már ezredesi rangban álló Ruszin-Szendi kérdőre vonta az egyik katonát, mert az a felesége szerint előző nap rossz időpontban ment az edzőterembe.