Toka tábornokot Kuplungnak gúnyolták a katonái

A közpénzen, katonai parancsra elvégeztetett zsírleszívásról elhíresült, milliárdos luxusvillát összeharácsoló tábornokról újabb hajmeresztő érdekességeket gyűjtött ösze a Magyar Nemzet.
Ruszin-Szendi Miskolcon született és 1995-ben végezte el a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát, ahol tüzértiszti és földmérő mérnöki képesítést szerzett. Akkor még Ruszin Romulusz néven, a Szendi ugyanis második feleségének vezetékneve, azt házasságkötésükkor vette fel. Főiskolai társainak visszaemlékezései mind arra lyukadtak ki, hogy Ruszin-Szendi nem mindig a saját erejéből jutott túl az akadályokon. Példaként megemlítették erőteljes protekcióját: állítólag úgy kapott egy nagyon kemény testnevelési vizsgán kiváló jegyet, hogy nem tudott felmászni a kötélre. – Meg sem kellett próbálnia – idézte fel egyik társa. Volt, aki úgy emlékezett, hogy nagyon gyenge volt közelharcból, egy másik társa pedig arról számolt be: Ruszin-Szendi látása nem volt a legjobb, emiatt a céltáblát sem találta el, lövészetből mégis átment. Utóbbi történetet Pintér Ferenc alezredes, Ruszin-Szendi későbbi helyettese is felidézte egy nyilatkozatában.
Többen úgy emlékeznek, hogy Ruszin-Szendi lényegében csalással szerezte meg az ejtőernyős „alkalmas” minősítést is. Egy katonatársa elmondása szerint a mai tiszás politikus mást küldött be maga helyett. „Csalt és kész”. Egy másik korábbi katonatársa egyszerűen csak irodakatonának nevezte Ruszin-Szendit, aki – szerinte – mindig igyekezett kihúzni magát a kiképzés megterhelő feladatai alól. Erre példaként egy nagyjából kéthetes különleges műveleti kiképzést hozott fel, amelynek Ruszin-Szendi csak az első napjain vett részt ténylegesen. A következő napokon már kiképzőként szerepelt, aztán pedig már ellenőrző elöljáró volt.
Ebben az időszakban vett részt a NATO iraki kiképző missziójában, amelyben a különleges műveleti csoport parancsnoka volt.
Ruszin-Szendi 2009 nyarán váltott: maradt Szolnokon, de a 25/88 Könnyű Vegyes Zászlóaljnál folytatta, parancsnokhelyettes, majd parancsnok lett. – Itt kezdődött karrierjének az a szakasza, amikor akkori feleségével közösen, egymás közvetlen munkatársaként végezték a parancsnoki személyügyi munkát – emlékezett vissza egyik beszélgetőtársunk, aki szerint rém kellemetlen volt, ahogyan a férj és a feleség a 800 fős elitalakulatot vezették. Egy százados úgy emlékezett vissza, hogy Ruszin-Szendi és akkori neje rendszeresen „Szívemnek” vagy „Cicának” szólították egymást a parancsnoki értekezleteken. – Arra is volt példa – idézte fel –, hogy egyik leszúrta a másikat, mondván, „nem ezt beszéltük meg otthon”. Olyan abszurd esetről is hallottunk, hogy az akkor már ezredesi rangban álló Ruszin-Szendi kérdőre vonta az egyik katonát, mert az a felesége szerint előző nap rossz időpontban ment az edzőterembe.
Ebben az időszakban súlyos balesetek is történtek, amelyek a felelősség kérdését is felvetették. Egy helikopteres ereszkedés alkalmával például lezuhant egy katona és súlyosan megsérült – a baleset egyes állítások szerint azért következett be, mert az azzal megbízott százados silány alkatrészeket – ereszkedő nyolcasokat – vásárolt. A helikopteres ereszkedéshez használt alkatrészek egy ceglédi cipőboltból származtak, nem is bírták a terhelést. Ráadásul az ereszkedő nyolcasok darabját a tizedéért vásárolták meg, mint amennyit utóbb a könyvekbe beírtak. Ruszin-Szendinek jelezték, hogy súlyos sikkasztás lehetőségét is felveti az ügy, de nyomozás nem indult, a századost sem függesztették fel.
A Magyar Nemzet tudomást szerzett egy másik esetről is, ahol állítólag szintén nem történt meg a felelősségrevonás. Egy katona maradandó sérülést szenvedett, mert – felettesi utasításra – egy gránátvetős éleslövészeten harminc méterről lőttek kemény célra. A robbanófej azonban hetven méteren élesedik, a próbálkozás következtében pedig a lövő katona kórházba került, és utóbb maradandó sérülése miatt – alkalmatlanságra hivatkozva – le is szerelték.
A Magyar Nemzet beszélgetőtársai felidéztek egy szánalmas harcművészeti bemutatót is. Ruszin-Szendi beállt a katonák közé a cserépléctörési műsorszámba. Ennek lényege, hogy egy tetőfedéshez használt lécet törnek el az arra vállalkozó személy különféle testrészén. Amikor Ruszin-Szendinek a combjára csaptak, a léc eltört, ám amikor a hasára, akkor nem.. Mint megtudták, a cserépléc nem véletlenül nem tört el: a katonák korábban, tudva, hogy Ruszin-Szendi is beáll, vízbe áztattak néhány lécet, amelyek emiatt sokkal nehezebben törtek.
Az ezredesre egyébként ezután ragasztották a Kuplung gúnynevet, amellyel katonái a Papírkutyák című vígjáték Mucsi Zoltán által megformált ilyen nevű főszereplőjére utaltak. A filmben a nagyszájú Kuplung és társa, a kissé együgyű Csumpi szintén cserépléccel tart bemutatót, de az előadás teljes kudarcba fullad.
A honvédség mindennapi működését ismerő informátorokk egybehangzóan állítják, hogy a Kádár-korszakban kialakult nepotizmus – amit a köznyelv „urambátyám” viszonyrendszernek is nevez – részben tovább élt az egyenruhások között, nem ritka, hogy szívességeket tettek egymásnak, vagy éppen „elsikáltak” kisebb ügyeket. Ez a szemlélet vezethetett oda, hogy Ruszin-Szendi lényegében bármit megengedhetett magának vezérkari főnökként.
Az egyik legbicskanyitogatóbb eset minden kétséget kizáróan a villaügy. A honvédelmi tárca egyik cége, a HM EI Zrt. 2022 márciusában vásárolt ingatlant Dunakeszin, mégpedig 235 millió forintért. Az adásvétel Ruszin-Szendi Romulusz kérésére történt, ahogy az altábornagy igényei alapján építették át az épületet is, nem kevesebb mint 652 millió forintért. A teljes összeg 897 millió forint lett, illetve nem a teljes, ehhez ugyanis további 132 millió forint társult – ennyit költöttek különféle ingóságok beszerzésére. Több mint egymilliárd forintnyi állami pénzből épült ház Ruszin-Szendi Romulusznak.
Ennyi pénzből pedig sok mindenre futotta. Voltak ott egzotikus növények, panoráma- és grillteraszok, pezsgőfürdő, szauna, mozi, biliárd- és szivarszoba, ami talán még csak-csak igazolható, de az ágy feletti szextükör és a családi monogramos címerrel ellátott üvegfal már annyira sem. Az meg végképp sehogy, hogy szennyestartót, de fürdőköntőst és fürdőruhát is állami pénzen vetetett magának Ruszin-Szendi, és nem csak magának, hanem (immár második) feleségének is.
A luxust nem élvezhette a pár sokáig, a milliárdos szolgálati ingatlant ugyanis a volt vezérkari főnök 2023 januárjától 2023 májusáig használta, aztán ki kellett költöznie. Azóta nem lakik benne senki, a fenntartási és karbantartási költségek eddig összesen 10,3 millió forintot tettek ki. Hogy miért kellett ilyen gyorsan elhagyni a mindenféle típusú igényt kiszolgáló ingatlant, arra mindjárt visszatérünk. Előbb azonban, mivel időrendben haladunk, meg kell említenünk Ruszin-Szendi több más botrányos húzását is, ezek többségében pedig rendre felbukkan szereplőként, közreműködőként Ruszin mostani felesége.
Az altábornagy egy hónappal az ingatlan állami megvásárlása után, 2022. április 14-én egészségügyi beavatkozáson esett át a Honvédkórházban. A műtét azonban nem gyógyászati, hanem szépészeti jellegű volt – állapította meg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése, amely megjegyezte azt is: mind a kórház, mind a beavatkozást szervező és végző orvos a honvédség vezérkari főnökének alárendeltje, beosztottja volt. A szépészeti beavatkozás több mint egymilliós költségét az állam állta, s bár kormánypárti politikusok felvetették, hogy Ruszin-Szendi fizesse ki az összeget, erre ő eddig nem volt hajlandó. A műtétre sajtóhírek szerint házastársa biztatta az akkori főkatonát.
A második feleség felbukkant más botrányos sztorikban is. A Honvédelmi Minisztérium kimutatása szerint hivatali ideje alatt Ruszin-Szendi csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban annak ellenére, hogy erre nem kapott engedélyt. A HM tájékoztatásából ráadásul az is kiolvasható, hogy a luxusutak egy részén Ruszin-Szendi Romulusz felesége is részt vett, ám hat alkalommal nem lett volna arra jogosult rá, hogy azt a tárca fizesse neki.
A volt vezérkari főnök utazgatásaival máskor is akadt probléma, és az is második feleségével függött össze. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis többször is helikopterrel utazott annak idején Ebesre, hogy meglátogassa feleségét. A gép a település szélén kialakított helikopterleszállón landolt. Egyes beszámolók szerint a volt vezérkari főnök néhány „havert” is elvitt egy kis sétarepülésre, sőt előfordult, hogy focimeccsre is a honvédségi Airbus H–145-össel érkezett.
A honvédségi légi járművekkel egyébként is meggyűlt a baja Ruszin-Szendinek. 2023 elején, amikor még vezérkari főnök volt, foglalkozott a sajtó egy nem is akármilyen repülésével. Ruszin-Szendi Amerikában, Ohióban volt hivatalos látogatáson, ám repülője Columbus repterén – felszálláshoz készülődve – összeütközött egy tartálykocsival. Ruszin-Szendi New Yorkba tartott, ami onnan nagyjából 800 kilométer. Ehhez képest Magyarországról irányították oda a honvédség – a baloldali sajtóban luxusgépnek emlegetett – másik repülőjét, ami így megtett 15 ezer kilométert. Ez a kanyar harmincmillió forintjába kerülhetett az adófizetőknek.
Mindez ugyanakkor semmiség ahhoz képest, amit Ruszin-Szendi a hadsereg vezetőjeként véghezvitt az orosz–ukrán háború kirobbanása után. Nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetett, hogy a Tisza Párt jelenlegi politikusa 2022-ben a kormány politikai iránymutatásától eltérő álláspontot adott elő az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, vagyis a NATO négy ülésén. Ez úgy derült ki, hogy idén márciusban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter belső vizsgálatot indított, melyben megállapították, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a NATO-tárgyalásokon szisztematikusan eltért a magyar kormány háborúellenes álláspontjától, és Ukrajna-barát narratívát képviselt. Felszólalásait a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta, és ha mindez még nem lett volna elég, az ülések után készített jelentéseit lényegében meghamisította.
Éppen ebbe a sorba illeszkedik a volt vezérkari főnök ukrajnai útja. 2022-ben járt Kijevben, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az akkori ukrán vezérkari főnökkel, ma londoni nagykövettel találkozott. Egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy a kormány küldte, csakhogy egy korábbi, tavaly októberben elhangzott beszédében saját maga mondta: ő kérte az utat, mert találkozni akart az ukrán barátjával.
Az akkor már altábornagyi rangban álló Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. január elsején nevezte ki az államfő vezérkari főnöknek. Nagyon azonban arra sem volt ideje, hogy kitegye ajtajára az új névjegytáblát, április 27-én ugyanis a köztársasági elnök már fel is mentette tisztségéből. A mai tiszás politikus nem sokkal ezután, 2023 júniusában távozott a honvédségtől, a közelmúltban pedig tartalékosi szerződését is visszavonták és a továbbiakban nem használhatja a rendfokozatát.
A villámkarrier gyors lezárásában a kétes ügyek mellett köze lehetett az ukránoknak, közelebbről az ukrán kémbotránynak is.
Egy rövid kitérő itt is indokolt. Ki ne ismerné ma már Tseber Roland nevét? Ő volt az, aki múlt nyáron 24 óra alatt szervezett hivatalos utat az oroszok bombázta Kijevbe Magyar Péternek. Biztos, ami biztos, az utat végig is szelfizte a pártvezérrel. Tseber – akit a Tisza elnöke magyar testvérként emlegetett – a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, Zelenszkij pártjának képviselője, és nem mellesleg – a magyar nemzetbiztonság szerint – az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje. Tsebert tavaly kémkedés miatt kiutasították Magyarországról. A nemzetközi fegyverkereskedésben is részt vevő, korábban lemezlovasként működő, manapság fideszeseket fenyegető férfiról a nyáron részletes portrét írtunk. Ebben benne volt az is, hogy Tseber ellen egyebek mellett azután rendeltek el beutazási és itt-tartózkodási tilalmat, hogy találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között, és egyébként is fokozta idehaza kifejtett tevékenységét. A találkozón részt vevő korábbi magas rangú magyar katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz volt!
A tiszás politikus összekapcsolható a kémbotrány másik szereplőjével, Holló Istvánnal is. A neve ellenére magyar állampolgárággal nem rendelkező, jelenleg letartóztatásban lévő férfit kémkedéssel gyanúsítja a magyar rendőrség. Holló bizalmas viszonyban volt az egykori vezérkari főnökkel, akit kétes ügyei miatt menesztettek 2023-ban. Egy hosszabb tényfeltáró írásunkban mélyebbre is mentünk, kitérve például arra, hogy egy magyar fegyverkereskedő és köre pártot akart tenni Ruszin-Szendi alá, ám Magyar Péter éppen akkor, 2024 elején tört be a közéletbe, a két szereplő így akadt össze a múlt év vége felé. Persze ez nem a véletlen műve volt, Ruszin-Szendi ugyanis – mint az részletesen kifejtettük – pénzt is vihetett magával, pozíciója a Tisza Pártban ezért is lehet annyira erős.
Bár úgy tudjuk, hogy tavaly év végén vette fel a kapcsolatot Magyar és Ruszin-Szendi, a volt vezérkari főnök 2025. február 15-én csatlakozott hivatalosan is a Tiszához, a párt első kongresszusán, ahol beszédet is mondott. Azóta Ruszin-Szendi – az egyre szorosabb ukrán ölelésben dolgozó – Tisza Párt egyik vezető politikusa, amit az is jól jelez, hogy rengeteg rendezvényen jelenik meg, ahol sokat beszél. Megszólalásaiból pedig nemritkán botrány is kerekedik.
Idén áprilisban terjedt el az a felvétel, amelyen Ruszin-Szendi – egy tiszás utcafórumon – gyakorlatilag elismerte, hogy ha megszerzik a hatalmat, rögtön beállnak az Ukrajna-párti uniós kórusba. Azzal büszkélkedett a hallgatóságának, hogy kiváló kapcsolata van az ukrán vezérkari főnökkel, majd jelezte: ha odakerülnek, akkor neki megvannak a megfelelő (ukrán) telefonszámai.
Máskor a korábbi vezérkari főnök arra utalt, hogy a hatalom megszerzéséért utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig egyenesen arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” Júniusban, a hajdúsámsoni fórumon pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
És hogy mennyire viszket Ruszin-Szendi tenyere, azt szeptember elején Kötcsén meg is mutatta. A Mandiner riportere a Tisza adóterveiről próbált neki kérdéseket feltenni, de a volt vezérkari főnöknek ez olyannyira nem tetszett, hogy többször, kézzel és testtel is arrébb lökte az újságírót.
– Azt nem lőtte fejbe, azt csak lelökte egyik sétálás közepette. Rendes tőle – mondta az esetről maró gúnnyal és erősen elítélően Magyar György ügyvéd a Klikk TV egyik adásában. A baloldalhoz köthető jogász a volt vezérkari főnök egyik legújabb botrányára utalt: kiderült ugyanis, hogy Ruszin-Szendi több nyilvános rendezvényen is fegyverrel vagy annak látszó tárggyal járt-kelt az emberek között. Szeptember 15-én az Origó közölt fényképet és videófelvételt arról, hogy a tiszás politikus kabátja egy májusi szeghalmi fórumon deréktájon erősen dudorodik. Aztán maga a pártelnök ismerte el, hogy emberénél pisztoly volt. Magyar Péter nem is tehetett mást, egy alkalommal ugyanis mellette állva is dudorodott Ruszin-Szendi kabátja.
A felvételek miatt több feljelentést is tettek Ruszin-Szendi ellen, akihez kisvártatva ki is szálltak a rendőrök, lefoglalták fegyverét és sajtóértesülés szerint visszavonhatták engedélyét.
Hogy ezt mennyire viselte jól, nem tudni, arról ugyanakkor egy reggeli rádióműsorban maga vallott, hogy minden olyan tárgy közel áll a szívéhez, amivel ölni lehet.
Fegyverek iránti erős vonzalma és olykor agresszív viselkedése összefügg túlfűtött militarista szemléletével. Ruszin-Szendi Romulusz több alkalommal is agitált a sorkötelezettség visszaállítása mellett. – Vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, „és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is” – hangoztatta Ruszin-Szendi Romulusz idén júniusban Zalaegerszegen egy lakossági fórumon. A Mandineren bemutatott videófelvételen Magyar Péter bizalmasa úgy fogalmazott: „A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”
