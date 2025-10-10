Tiszások bizalmas adatai foroghatnak ukrán kézen

Kocsis Máté ironikus bejegyzést tett közzé a minap a Facebookon. Szerinte óriási siker a Tisza-applikáció, mert már 300 ezer magyar ember érzékeny adatai vannak egy ukrán cégnél.
Mint arról beszámoltunk, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén.
A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak, és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás, ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az illetékeseket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. (…) Rövidesen minden Tisza-sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”
Magyarék végül ezt a levelet küldték a felhasználóiknak:
A tiszás levélben arról írnak, hogy eddig is lehetett az applikációt inkognitó módban használni, ám a probléma ezzel az volt, hogy ha valaki így használta az alkalmazást, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz. A levélben azt is közlik, hogy hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, de az egyelőre nem készült el.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta.
A hivatal "a Tisza Párt ukrán hátterű adatkezelési botrányáról készült gyorsjelentésével" kapcsolatos, az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a Tisza Világ applikációnak már a bemutatóján "elhangoztak olyan mondatok, amelyek kérdéseket vetettek fel az alkalmazás hátterével kapcsolatban", ezért a szervezet levélben fordult a párthoz, ám Magyar Péter elnök nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy kik, hol és miből hozták létre az alkalmazást.
