Csípős videó: így készült a Tisza adatszivárogtató alkalmazása

Csípős, AI-generált videóval reagált Orbán Viktor a Tisza párt hét elején kirobbant adatkezelési botrányára. Mint ismert, egyre egyértelműbb, hogy ukránok fejlesztették Magyar Péterék Tisza Világ nevű telefonos alkalmazását, mely minden, csak nem biztonságos: eddig 20 ezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – neve, anyja neve, lakcíme, email-címe, telefonszáma, sőt, lokációja és választókerületi adatai – kerültek nyilvánosságra.

"Bemutatom az új TiszaPhone-t. Gyors, okos, és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben" – mondja a videóban Zelenszkij, miközben Magyar Péterék a közönségből lelkesen tapsolnak. Noha ez csak egy csípős videó, könnyen lehet, hogy pontosan ez zajlott le a színfalak mögött, amikor a Tisza párt vezetői úgy döntöttek, hogy a PettersonApps ukrán számítástechnikai cég képviselőivel személyesen is találkoznak Berlinben, majd pedig leszerződnek velük a politikai alkalmazás fejlesztésére.