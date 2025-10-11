Csípős videó: így készült a Tisza adatszivárogtató alkalmazása

Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 10:50
Orbán Viktor videóval reagált a Tisza párt adatszivárgási botrányára.

Csípős, AI-generált videóval reagált Orbán Viktor a Tisza párt hét elején kirobbant adatkezelési botrányára. Mint ismert, egyre egyértelműbb, hogy ukránok fejlesztették Magyar Péterék Tisza Világ nevű telefonos alkalmazását, mely minden, csak nem biztonságos: eddig 20 ezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – neve, anyja neve, lakcíme, email-címe, telefonszáma, sőt, lokációja és választókerületi adatai – kerültek nyilvánosságra.

"Bemutatom az új TiszaPhone-t. Gyors, okos, és minden adatod biztonságban van nálam, Kijevben" – mondja a videóban Zelenszkij, miközben Magyar Péterék a közönségből lelkesen tapsolnak. Noha ez csak egy csípős videó, könnyen lehet, hogy pontosan ez zajlott le a színfalak mögött, amikor a Tisza párt vezetői úgy döntöttek, hogy a PettersonApps ukrán számítástechnikai cég képviselőivel személyesen is találkoznak Berlinben, majd pedig leszerződnek velük a politikai alkalmazás fejlesztésére.

