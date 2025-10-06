Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ruszin-Szendi útjára lépett Aranyosi Péter: divat lett erőszakosan lökdösődni a Tiszában?

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 14:47
Aranyosi PéterPuzsér Róbert
Aranyosi Péter nem tagadja, hogy kedveli Ruszin-Szendi Romuluszt. Úgy tűnik, sokban hasonlítanak is.

Aranyosi Péter is részt vett a Puzsér Róbert által meghirdetett szolidaritási tüntetésen, ahol Juhász Péter álhírgyáros mellett álltak ki a baloldali "értelmiségiek". Az esemény több sebből vérzett, hiszen Juhász Péter azért sajnáltatja magát, mert kihallgatták egy olyan ügyben, ahol azt állította, bizonyítékai vannak egy pedofil-ügyben, majd megvádolt több politikust is. Bizonyítani viszont semmit sem tudott, aztán hirtelen kitalálta, minden "Zsolti bácsizás" ősatyja a nem teljesen normális Látó János, aki magát prófétának, Jézus illatának és szektavezérnek is tartja. 

 

Aranyosi Péterhez ezen a tüntetésen lépett oda egy riporter, és feltette neki a kérdést, hogyan is mondhat olyat, hogy "örül, amiért Ruszin-Szendi Romulusz is a Tisza Párt tagja, mivel így legalább valaki tud sortüzet vezényelni". A Tisza házi komédiása nyilvánvalóan már nem szomjasan először alázgatni próbálta a riportert, majd totálisan eltorzult fejjel neki támadt és ellökte. A Facebookon az eset után már magyarázkodott, az agresszióra adott indoka: "pisilnie kellett".

Úgy tűnik, a Tisza Pártban az agresszió valami divatos viselkedési forma lehet, ugyanis a már említett Ruszin-Szendi Romulusz a Mandiner riporterét lökte fel, amikor ő a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna megkérdezni a levitézlett zsírleszívós altábornagyot.

