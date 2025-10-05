Látó János, az őrült, szektás, nőgyűlölő, „önjelölt” próféta is ott lesz az álhírgyártók találkozóján!

„Az asszony legyen engedelmes!” – hangoztatja fennhangon Látó János, mintha valami középkori falusi kántor reinkarnációja lenne. Úgy tűnik, a balliberális ellenzéki álhírgyártók annyira kétségbe vannak esve, hogy még leghangosabban harsogott elveiket, az „egyenlőség, szabadságot” is szembeköpő démonokról, sátáni seregekről, túlvilágról hadováló, a rákot imával gyógyító, „Jézus illatú”, nőgyűlölő prófétával is összefognak. A belépési pont egy: hazudjon gátlástalanul, és találja ki a „Zsolti bácsi” nevű fiktív pedofil karaktert.

Mérgező koktél: Látó János, az őrült prédikátor és a baloldali expolitikus, Juhász Péter / Fotó: MN-Montázs

Az őrült Látó Jánosnak még a neve sem igaz

János, aki azért változtatta meg a nevét Lázokról Látóra, mert az Ószövetségben a 'látó' a próféta szinonimája, úgy tűnik, nem ismeri pontosan a Szentírást. Szerepel benne ugyanis egy ilyen mondat is:

Ne tanúskodj hamisan.

Ez nem puszta díszítés, hanem Isten szava. Be kellene tartani. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem kellene részt venni se pedofil-mesék kitalálásában, se álhírek gyártásában. Látó Jánosnak egy „mentsége” van: bolond. Persze ez egy olyan „mentség”, ami sokszorosan felveti azok felelősségét, akik most felhasználják kicsinyes hatalmi terveikhez. A teljes kép ettől tehát csak még szörnyűbb.

Látó ugyanis saját elmondása szerint tizenhárom évig démoni hatás alatt állt. Majd megunta, hogy online prédikációit leginkább gardróbszekrények és félhomályos nappalik falai hallgatják. Persze, hiszen a szónoklatai inkább egy kórházi zárójelentés szövegét idézik, semmint teológiai traktátusokat. Ezért kitalálta a „Zsolt bácsi” nevű pedofil-karaktert, és a Szőlő utcai álhírbotrányban is fontos szerepet vállalt.

Pedig korábban szektás tevékenységet folytatott, és olyan állításokat tett, amelyek leginkább egy ezoterikus kávéházba valók. Látó, a „csodatévő” bohóc, akinek szavai inkább kabarétréfák, mint isteni kinyilatkoztatások. Szerinte a pápa maga az Antikrisztus, kétszer lépett ki a Hit Gyülekezetéből, és a saját szektájában prédikál. Hol arról mesél, hogy eltűnik a platina valakinek a vállából, hol arról, hogy visszanövesztette egy ember agyát.