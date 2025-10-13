Orbán Viktor: ha nincs tárgyalás, nincs béke

Ha nincs tárgyalás, nincs béke - írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este a Facebookon közzétett bejegyzésében.

"A fegyverek elhallgattak, a túszok szabadok, a Közel-Keleten rég nem látott béke honol. Trump elnök megcsinálta!" - fogalmazott a kormányfő, aki egy Donald Trumppal közös képet is megosztott.

Orbán Viktor az amerikai elnök meghívására utazott hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol aláírták a Közel-Keleti Békemegállapodást.

"Most Európán a sor. Trump elnök sikere azt bizonyítja, a tárgyalásokat sosem szabad feladni. Ha nincs tárgyalás, nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak is kövessük Trump elnök példáját!" - zárta bejegyzését a miniszterelnök.