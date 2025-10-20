Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Bejelentést tett Orbán Viktor, a budapesti békecsúcsról van szó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 07:33
TrumpBudapesti békecsúcsháborúPutyin
A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet. Fontos tényeket közölt a miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

"“Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?” A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?" - írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.

ORBÁN Viktor; TRUMP, Donald
Fontos tényeket közölt Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A budapesti békecsúccsal kapcsolatban szólalt meg Orbán Viktor

Az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása

- hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök.

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz

- emelte ki.

Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!

- zárta a bejegyzését a miniszerelnök.

 

