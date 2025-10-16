Orbán Viktor újabb részleteket árult el a budapesti béketárgyalásról

Csütörtök este érkezett a hír: ismét egy asztalhoz ül Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezárásáról tárgyaljanak. Ráadásul minderre nem akárhol, hanem Magyarországon, Budapesten kerül majd sor. "Ez egyértelmű elismerése Orbán Viktor több éves békepárti erőfeszítéseinek, amiért ugyan az Európai Unión belül folyamatosan támadták, azonban a világban láthatóan komoly elismerést hozott Magyarországnak" - elemezte ki közösségi oldalán a helyzetet Deák Dániel.

Orbán Viktor és Donald Trump: kétségtelen, hogy a magyar miniszterelnök béketörekvései miatt lesznek itt a tárgyalások Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

"Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!" – írta közösségi oldalán Orbán Viktor a hírre reagálva. Nem sokkal később pedig már újabb részleteket árulhatott el a béketárgyalásról: