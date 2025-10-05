Így szidták a Fidesz-szavazókat az álhírgyártók találkozóján

A vasárnap esti összejövetelen, amit papíron a gyűlöletbeszéd ellen tartottak az álhírgyártók, a felszólalók között volt egy Füzi Viktor nevű youtuber is, aki már a beszéde elején, a színpadra lépése után azonnal hergelni kezdte az embereket.

A "gyűlöletbeszéd elleni" tüntetés gyűlöletbeszéddel telt. Fotó: Gábor Zoltán

Dugják fel maguknak a bunkósbotjukat, abba a test nyílásukba, ahova akarják.

-fogalmazott. Ezután azzal folytatta, hogy ők nem fenyegetőznek, majd fenyegtni kezdte a kormányt.

Gyűlöletbeszéd a Kossuth téren

Beszéde folytatásában pedig botrányos szavakkal illette meg azokat az embereket, akik a Fideszre szavaztak. Kezdte azzal, hogy eltévedt focidrukkerek legrosszabb fajtájának nevezte a kormánypártiakat, majd a vidéki szavazókat is leszólta. A vidéki emberek szidalmazása régi ösztön a baloldalon.

A sor azonban itt még nem ér véget és a hergelést is folytatta tovább. Ezután azt találta mondani, hogy fideszesek nem érnek semmit és köpőcsészében a helyük.

Nem, itt sincs még vége a szavazók szidalmazásának. Beszéde végén szidott közel 3 millió magyart, mert a Fideszre szavaztak.

Fotó: Gábor Zoltán

Folytatódott a gyűlöletkeltés

A youtuber után az a Pankotai Lili is színpadra lépett, aki már korábban is folyamatosan gyalázta a kormány tagjait, most még mélyebbre süllyedt. Ugyanis rohadt országnak nevezte Magyarországot.

Az utána következő felszólaló pedig azt fejtegette, hogy a fideszes politiikusok és a hozzájuk tartozó emberke golyót érdemelnének.

A tüntetésen Puzsér Róbert is felszólalt a színpadon, akinek a beszéde kifejezetten érdektelen volt, bár valószínűleg erősen befolyásolta, ahogy készült rá.

A felszólalók között volt Sickratman "zenész" is, aki Charlie Kirk halálával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy barom agyonlőtt egy másik barmot. Ezen a sem viccesnek, sem frappánsnak nem nevezhető megfogalmazáson az ott lévő emberek - akik elvileg a gyűlöletbeszéd ellen tüntettek- jó nagyokat nevettek. Látó János is megjelent, de a szedett-vedett "beszédét" még a helyszínen sem értették a baloldali aktivisták.

Ezen kívül volt bőven trágár beszéd és a kormányt gyalázó táblákból is lehetett találni szép számban a téren. A gyűlölet ellen, ugyebár...