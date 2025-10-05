Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Aurél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így szidták a Fidesz-szavazókat az álhírgyártók találkozóján

Charlie Kirk
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 21:55
Kossuth térenkormány
Az álhírgyártók összejövetelén kifordultak magukból a résztvevők.
K. C.
A szerző cikkei

A vasárnap esti összejövetelen, amit papíron a gyűlöletbeszéd ellen tartottak az álhírgyártók, a felszólalók között volt egy Füzi Viktor nevű youtuber is, aki már a beszéde elején, a színpadra lépése után azonnal hergelni kezdte az embereket.

A "gyűlöletbeszéd elleni" tüntetés gyűlöletbeszéddel telt. Fotó: Gábor Zoltán

Dugják fel maguknak a bunkósbotjukat, abba a test nyílásukba, ahova akarják.

-fogalmazott. Ezután azzal folytatta, hogy ők nem fenyegetőznek, majd fenyegtni kezdte a kormányt.

Gyűlöletbeszéd a Kossuth téren

Beszéde folytatásában pedig botrányos szavakkal illette meg azokat az embereket, akik a Fideszre szavaztak. Kezdte azzal, hogy eltévedt focidrukkerek legrosszabb fajtájának nevezte a kormánypártiakat, majd a vidéki szavazókat is leszólta. A vidéki emberek szidalmazása régi ösztön a baloldalon.

A sor azonban itt még nem ér véget és a hergelést is folytatta tovább. Ezután azt találta mondani, hogy fideszesek nem érnek semmit és köpőcsészében a helyük. 

Nem, itt sincs még vége a szavazók szidalmazásának. Beszéde végén szidott közel 3 millió magyart, mert a Fideszre szavaztak.

Fotó: Gábor Zoltán

Folytatódott a gyűlöletkeltés 

A youtuber után az a Pankotai Lili is színpadra lépett, aki már korábban is folyamatosan gyalázta a kormány tagjait, most még mélyebbre süllyedt. Ugyanis rohadt országnak nevezte Magyarországot.

Az utána következő felszólaló pedig azt fejtegette, hogy a fideszes politiikusok és a hozzájuk tartozó emberke golyót érdemelnének.

A tüntetésen Puzsér Róbert is felszólalt a színpadon, akinek a beszéde kifejezetten érdektelen volt, bár valószínűleg erősen befolyásolta, ahogy készült rá.

A felszólalók között volt Sickratman "zenész" is, aki Charlie Kirk halálával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy egy barom agyonlőtt egy másik barmot. Ezen a sem viccesnek, sem frappánsnak nem nevezhető megfogalmazáson az ott lévő emberek - akik elvileg a gyűlöletbeszéd ellen tüntettek- jó nagyokat nevettek. Látó János is megjelent, de a szedett-vedett "beszédét" még a helyszínen sem értették a baloldali aktivisták.

Ezen kívül volt bőven trágár beszéd és a kormányt gyalázó táblákból is lehetett találni szép számban a téren. A gyűlölet ellen, ugyebár...

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu