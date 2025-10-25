"Ha kormányra kerül Magyar Péter, úgy megadóztatja a nyugdíjakat, hogy én is lophatom a kefírt a közértből"

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Szomszédok
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 12:20
Magyar PéterTisza Párt
A Szomszédok sztárjai kendőzetlenül mondták el a véleményüket Magyar Péterről.

A mesterséges intelligencia segítségével valaki megszólaltatta a Szomszédok című magyar sorozat szereplőit Magyar Péter és a Tisza Párt sanyargató adóemelési, nyugdíjadóztatási és egyéb terveiről. Mutatunk pár példát: 

  • Lenke néni: Ha kormányra kerül ez a Magyar Péter, úgy megadóztatja a nyugdíjakat, hogy én is lophatom a kefírt a Közértből.
  • Sümeghy: A Tisza kimondta, hogy megszünteti a rezsicsökkentést, így majd vagy eszem, vagy a távfűtést fizetem!
  • Julcsi: Azt mondta, beenged majd minden migránst, így én a buszról sem merek majd leszállni a lakótelepen!
  • Gábor Gábor: Szívem Egyetlen királynője! Ha jön a Tisza, új bizniszbe vágunk. Mész az utcára.
  • Etus: Csináltam is egy szép, mázas köcsögöt, rá is írtam: Magyar Péter!

De mások is megszólalnak a videóban, amely amellett, hogy vicces, sajnos tűpontos képet ad arról, hogyan szenvednének a magyar emberek, ha a Tisza kormányra kerülne, és valóra tudna váltani a rémisztő terveit. 

Íme, a videó:

