Íme az álhírbotrány kitalálójának, Látó Jánosnak az 5 legmeredekebb kijelentése

Mint kiderült Látó János, a Tisza Párt aktivistája fogalmazta meg először a Semjén Zsoltot rágalmazó álhíreket. Az "álprédikátorról" azóta számos dolog kiderült, köztük az is, hogy a gardrób szekrénye elől elképesztő állításokkal bolondítja a nézőit. Miközben számos rasszista megjegyzést tett az emberekre, főként a nőkre.

Látó János agitátoraként tevékenykedik, aki jó kapcsolatban van Juhász Péterrel is, utóbbi szerint Látó hiteles forrás... Fotó: MN-Montázs

Látó János 5 legmeredekebb kijelentése:

„ Kedves mindenki !!!! Évekig 10 felett volt a cukrom!!! 4 hónapja iszom fekete berkenyét, napi fél decit… 5,5 a cukrom!!!! 0 gyógyszer!!!!”

Ezt a közösségi oldalán írta Látó, amikor azt gondolta életmentő tanácsokat ad a cukorbetegeknek. Azonban ez nem így van, valójában ezzel komoly egészségügyi kockázatnak tette ki azokat, akik megfogadták a tanácsát

2.Jézus illatát érzik rajta az emberek

Egyik videójában mesélt arról, hogy amikor elment valahova megkérdezték milyen parfümöt használ, amire azt válaszolta, hogy ez parfüm, hanem Jézus Krisztus illata.

Többször volt olyan, hogy elmentem valahova, és megkérdezték, hogy milyen parfümöt használok, mert érdekes módon valamilyen nagyon kellemes, finom illat vett körül. És tudjátok ez Krisztus Jézus jó illata. És szólt hozzám, igen, Isten, hogy azt akarja, hogy én újra egy jó illat legyek. Jó illat legyek a munkahelyemen, jó illat legyek a gyülekezetben, de nem járok gyülekezetbe, jó illat legyek a családomban.

- fejtegette homályos gondolatait az "álprédikátor".

3.Azoknak a nőknek, akik azt állítják, látták Jézust, elférne egy nyakleves a nyakán

A nőgyűlölő kijelentései sora itt még nem ér véget, ezután azzal folytatta -szintén egy videójában és a gardrób szekrénye árnyékából-, hogy azok a nőők hazudnak, akik azt állítják, hogy látták Jézust és ez különösen igaz a cigány asszonyokra. Valamint azt is megjegyezte, hogy mostanában egyre több a férfias nő. Ezután pedig még meredekebben részletezte mindezt. Azt találta mondani, hogy Isten előtt a férfi az első és utána jön a nő.

4. Az egyik legnagyobb Antikrisztus a római pápa

Ezt akkor mondta, mikor azt fejtegette, hogy még az életünkben megtörténik az Antikrisztus eljövetele. Ekkor kitért arra is, hogy szerinte a legfőbb Antikrisztus egy emberben lakozó sátán lesz, aki a világ vezetőjévé válik.

5. Meggyógyított egy nőt aki agysorvadásban szenvedett és vissza nőtt az agya elsorvadt része