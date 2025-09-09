Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Újabb bizonyító hangfelvétel: Tarr Zoltán másutt is az adóemelésről beszélt

magyar péterék
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 09:28
adóemelésTarr Zoltánhangfelvétel
Hiába próbálják letagadni.
Tarr tiszás körben, Budapesten fogalmazta meg újabb leleplező mondatait, vagyis az alelnök nem csak Etyeken, másutt is arról beszélt, hogy a választásokig szándékosan titkolják a programjukat. Elárulta azt is, hogy hatvanöt(!) munkacsoport dolgozik a háttérben, elsősorban az adóemelések tervén. Mindezt egy hangfelvétel is bizonyítja- írta meg a Magyar Nemzet.

 

Fotó: Polyák Attila

Újabb egyértelmű bizonyíték, egy hanganyag került a szerkesztőség birtokába arról, hogy a Tisza Párt titokban készíti a kormányprogramját, amelynek részleteit a választásokig nem kívánják a nyilvánosság elé tárni. A felvételen Tarr Zoltán beszél tavasszal tiszás körben, úgy tudjuk, Budapesten. Magyar Péter jobbkeze, a Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője egyrészt elmondta, hogy 65 tematikus munkacsoportban mintegy háromszázan vesznek részt a programalkotásban.

Erről egyébként az év elején már esett szó, Magyar Péter januárban összehívott egy rendezvényt, amelyről a Facebook-oldalán is közzétett egy bejegyzést: „a Tisza több száz szakértőjével egyeztettünk ma a leendő kormányzásunk alapjairól az energetikától a megélhetési kérdéseken, az agrárium, az ipar és a magyar vidék jövőjén át, egészen a magyar költségvetés és gazdaság talpra állításáig” – írta a pártelnök, majd köszönetet mondott a 65 munkacsoport „neves szakembereinek”.

Nagyon későn hozzák nyilvánosságra a programot

De térjünk vissza a birtokunkba került hangfelvételhez! Tarr Zoltán nyomatékosította, hogy 

nagyon-nagyon későn és sokára lesz nyilvános mindez, azért, amit az előbb Áron mondott.

Itt nyilvánvalóan Dálnoki Áronra utalt, aki a Tisza gazdasági szakértőjeként az elhíresült etyeki fórumon szavaztatta a közönséget a többkulcsos adórendszer bevezetéséről.

A felvétel szerint Tarr köntörfalazás nélkül megosztotta hallgatóságával azt is, hogy 

ugyan vannak, léteznek, alakulnak ezek a szakmai elképzelések és hozzájuk is lehet jutni egyébként, de nem fogjuk publikálni ezeket.

A legfontosabb mondat ezután hangzott el, a Tisza alelnöke úgy fogalmazott: „Amit publikálni fogunk a választást megelőzően, az egy nagyon rövid kivonata lesz annak a programnak, amire készülünk. Azért, amit Áron elmondott.”


Teljesen világos tehát, hogy mindaz, amit az elmúlt két hétben megjelent Magyar Péterék kiszivárgott adóemelési terveiről, majd arról, miért is nem beszélnek a – lényegében megszorító jellegű – gazdaságpolitikai elképzeléseikről, az megfelel a valóságnak. 

Tarr Zoltán az imént idézett hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a kormányprogramjukat eltitkolják, csupán egy, a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé.

Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek - írja a Ripost.

A Tisza-adó botrányos története

De idézzük fel, miként került nyilvánosságra a Tisza Párt hitelességét alapjaiban megrengető adóemelési terv, majd hogyan lavírozták magukat egyre mélyebbre a hazugságspirálban Tarr Zoltánék!

Két hete kedden robbant bombaként a hír, a részletekről az Index számolt be egy, a birtokába került belsős feljegyzés alapján. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.

A belsős anyag készítői szerint ugyanakkor a költségvetési helyzet miatt elkerülhetetlen az adórendszer átalakítása. Ráadásul az irat szerint a Tiszánál felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is.

Mindez ellentmond Magyar Péter hónapok óta tartó ígérgetésének, amely szerint kormányra kerülve csökkentenék az adókat.

Érthető hát, hogy a pártelnök azonnal tagadni próbálta, hogy adót emelnének, egyúttal hamisítványnak nevezte a nyilvánosságra került iratot, szokása szerint rogánozott és nem fukarkodott a jelzőkkel: aljas, hazug propagandát és álhírt emlegetett.

Ezúttal azonban nem érvényesült Magyar taktikája, hiszen a saját emberei szállították a cáfolatot. Egyikük az egyébként mesés vagyonú Dálnoki Áron. Róla annyit érdemes tudni, hogy bár eddig a nyilvánosság előtt jórészt ismeretlennek számított, a Tiszában nem jelentéktelen figura. 

Tavaly ő volt az egyik a párt négy fővárosi kerületi polgármesterjelöltje közül, emellett pedig azt a gazdasági csoportot vezeti, amelyik kidolgozta az Index által bemutatott, súlyos adóemelést tartalmazó javaslatot.

Dálnokit már az irat nyilvánosságra kerülése napján elérte a Magyar Nemzet: a tiszás gazdasági ember azt tagadta, hogy készítettek feljegyzést, de azt nem, hogy adóemelésre készülnek.

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen Tarr Zoltán és a mostani hangfelvételen is emlegetett Dálnoki Áron látható. Mint fentebb már utaltunk rá, a két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett, Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert, a gazdasági szakértő maga is a többkulcsos verziót támogatta, majd megelégedéssel – Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Ugyanezen a fórumon tette fel a koronát az önleleplezés-sorozatra Tarr Zoltán, amikor lényegében beismerte az adóemelési terveket, és azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A kulcsmondata úgy hangzott: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Magyar Péter ugyan próbálta menteni a menthetetlent és ellentámadásba lendült, a közösségi oldalán adócsökkentő ígéreteket fogalmazott meg, az üzenet terítésébe pedig nagy csapásszámmal kapcsolódott be a balliberális média. 

A pártvezér szavainak hitelességét ugyanakkor erősen aláássa egyrészt a kiszivárgott dokumentum, másrészt politikustársai adóemelésről szóló szövegei, harmadrészt az, hogy a pártja környékén dolgozó megannyi szakértő és támogató jó ideje a közterhek emelése mellett érvel:

Katona Tamástól Raskó Györgyön és Petschnig Mária Zitán keresztül egészen Bojár Gáborig tart a sor.

 

