Rogán Antal: Minden a Tiszára leadott szavazat sokba fog kerülni

A Hotel Lentulai vendége volt Rogán Antal. A beszélgetés legfontosabb gondolatai:

Fotó: Balogh Dávid

- a Tiszára behúzott szavazat a polgároknak fog nagyon sokba kerülni: adóemelés, elveszik a családtámogatásokat, nincs rezsicsökkentés, az ő szavazói jutalmul ugyanazt kapnák mint mások büntetésül

-az ukrán titkosszolgálat meg akarja buktatni a kormányt, ezen dolgoznak, ebben vannak segítőik is

- Orbán Viktor nyerte a nyarat, mert felismerte hogy változtatni kell, az őszt és a tavaszt is meg fogja nyerni

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője volt a vendége a Hotel Lentulai vasárnapi adásának. A miniszter beszélt többek között a „a baloldal adóterveiről, Magyar Péter szerepéről, a Szőlő utcai javítóintézet ügye körüli rágalomhadjáratról és a feljelentések szükségességéről” is. Kiemelte, hogy „minden hazugságnak jogi következménye lesz”, ugyanis szóba került a Semjén Zsoltot ért vádak kérdése is, de adott jellemrajzot Magyar Péterről és Orbán Viktorról is.

Rogán Antal arról is beszélt, hogy