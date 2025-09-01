A Fidesz nem a szelfikkel akarja megnyerni a fiatalokat

A Levente Klubja című műsor vendége volt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, ahol elmondta, hogy sok politikus úgy próbálja megnyerni a fiatalokat, hogy a közösségi médiában pózol, szelfikkel szeretne nyerni. Ezzel szemben a Fidesz valódi segítséget nyújt.

A Fidesz nem a szelfikkel akar választást nyerni

Fotó: Youtube

"Én nem látom annak esélyét, hogy a szelfi versenyt meg tudnánk nyerni – mondta Orbán Balázs arra a felvetésre, hogy a Fidesz mennyire népszerű a fiatalok körében.

Ha az a mostani politika, hogy hogy pózolunk, ebbe a versenybe a Fidesz nem szeretne benevezni. Nekünk azt kell elmondani, hogy az a Fidesz mindenkiért küzd, mindenkinek segíteni szeretné, és az emberekért küzd

– tette hozzá.

„Azt látjuk, hogy más országokban a társaitok nagyon nehezen boldogulnak, és szeretnénk, ha ebben az országban könnyedebben boldogulnátok. Ezért fontos, hogy elindítottuk a programokat az adókkal, és a lakhatással kapcsolatban" - mondta el a miniszterelnök politikai igazgatója, aki arról is beszélt, hogy hogyan dolgozták ki a pont ma startoló Otthon Programot.

„Előbb-utóbb mindenki szeretne saját életet kezdeni, elköltözni a szülőktől. Én azt kértem a kollégáimtól, hogy számolják ki, hogy amikor egy fiatal meghozza ezt a döntést, mennyit kell fizetni. És ha pici segítséggel, spórolt pénzből, vagy szülői segítséggel, be tudja fizetni az önrészt, egy saját lakáshoz, az jobban megéri-e, mint egy albérlet. Innentől kezdve pedig nem kérdés, ha valaki úgy dönt, hogy soha nem vesz lakást, akár háromszor négyszer többet költ lakhatásra.”

Kiemelte még, hogy a rezsiköltségeket is jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában, ezzel, és a fentebb említett kedvezményes hitellel az Otthon Start Programmal megfizethető áron el lehet érni a lakhatást.

"Azt, látom, hogy egy fiatal azt mondja, hogy ez a politikus menő, vagy az nem menő, de azt nem látom, hogy egy jó lehetőségre azt mondja, hogy az engem nem érdekel - emelte ki Orbán Balázs.

Azt is elmondta, hogy a művészet szabad, de aki belép a politikai térbe, annak vállalnia kell a felelősséget is. Nem az a probléma, ha egy zeneszámban felbukkan egy téma, hanem az, ha egy előadó a színpadot kifejezetten politikai üzengetésre használja. A közönség szemében ugyanis a sztárok, celebek is az elit részei, így rájuk ugyanúgy vonatkozik a kritika, mint a politikusokra.