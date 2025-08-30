Szalai Piroska, szinte mindenkinek fájna a Tisza-adó

Szalai Piroska, a miniszterelnök gazdasági tanácsadója szerint a Tisza Párt vezetésének részére készült Tisza-adóként ismert feljegyzésben olvasottak alapján Magyarországon mindenkit negatívan érintene a terv. A jelenleg érvényben levő kedvezmények és a mentességek „szűkítése” – azaz valószínűleg eltörlése – miatt alig lesz olyan munkavállaló, akinek saját magának vagy a családtagjának ne csökkenne a kézhez kapott fizetése jövő júliustól a júniusihoz viszonyítva, ha a tiszások átírják az adótörvényeket.

Szalai Piroska / Fotó: Lakatos Péter - MTI

Ha azt nézzük, hogy hány főt lehet szakmai szempontokkal alátámasztottan számolni, akkor én négymillió főt becsülök

– mondta a szakember.

Úgy véli, a NAV májusban megjelent évkönyve szerint a 2023. adóévben 4 833 969 fő vallott be „összevonás alá eső jövedelmet”, azaz keresetet. Ebben benne vannak a munkaviszonyból és az egyéb jogviszonyokból származó keresetek is. Értelemszerűen 2024-re (most vallottuk be májusban) és 2025-re még nincsenek statisztikák, de nekünk a 2026. évet kell becsülnünk. A KSH időszaki átlagokat mutató statisztikái szerint idén az első negyedévben többen, a másodikban nagyon kicsit kevesebben dolgoztunk, mint 2023-ban.

Így a biztonság kedvéért jövőre számoljunk összesen 4,8 millió összevont jövedelmet bevallóval.

Azt már tudjuk, hogy a minimálbér közel négymillió forint lesz évente, a garantált bérminimum pedig legalább 4,7 millió forint, s ehhez az alapbérhez jönnek még a rendszeres és az évben megkapott nem rendszeres kereseti elemek, így szerintem még pesszimistának is mondható az a becslés, hogy maximum egymillió adózónak lesz ötmillió forint alatti az éves összevonás alá eső jövedelme, míg 3,8 millióan átlépik a 22 százalékos sávhatárt a Tisza-adó esetén.

Az ötmillió forint alatti egymillió adózóból nagyon valószínű, hogy találunk kétszázezer olyat, aki júniusban jogosult volt valamilyen kedvezményre vagy mentességre, s júliustól már nem.

Például családi adókedvezményre, 25 év alattiak, harminc év alatti anyák, negyven év alatti két gyermekes anyák, három vagy többgyermekes anyák adómentességére, első házasok adókedvezményére. Tehát máris legalább négymillió honfitársunknak kell jövő júliusban keresetcsökkenést elszenvednie, ha a Tisza-adó bevezetésre kerülne. Plusz hozzá kell adnunk még a velük élő gyermekeket, időseket, s mindjárt érthető lesz, miért érzem úgy, hogy hatalmas árat kellene azért fizetnünk, ha a Tisza megszerezné a kasszakulcsot – tette hozzá Szalai Piroska.