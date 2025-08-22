Panyi Miklós: Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját!

"Újabb balos megmondóemberek támadják a fiatalok első lakásprogramját! Ezúttal HVG vezérigazgatója, Szauer Tamás szállt bele az Otthon Start Programba. Nem ez az első eset, hogy Szauer támadja a társadalom széles rétegeit támogató kormányzati intézkedéseket, hiszen korábban a többgyermekes édesanyáknak nyújtott SZJA-mentességbe állt bele. Szauer korábbi posztjában sajnálta, hogy októbertől a háromgyermekes, 2026 januárjától a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák havonta 50-100 ezer forinttal többet fognak hazavinni! De mit is várjunk a HVG vezérétől? Ami jó az embereknek, ami jó az országnak, az rossz az ellenzéknek, ezért az fáj nekik. A tiszás Kollár Kingától tudjuk, ez a balos tempó" - írta meg a Facebook-oldalán Panyi Miklós.

Panyi Miklós / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Na és persze támadni a kormányt rendíthetetlenül. Eddig az volt a HVG problémája, azért fanyalogtak, hogy magasak az albérletárak, lakásárak, ezért a fiataloknak nehéz otthont szerezni, lakhatási probléma van az országban. Most, hogy a kormány megindította a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot, most akkor ez a baj. Ha van sapka, az a baj, ha nincs, az! Mi mást várhatnánk a baloldaltól?

- tette fel a kérdést.

A HVG vezérének ezért most az fáj, hogy több százezer fiatal előtt kinyílt az első otthon megszerzésének lehetősége; több tízezer, akár több mint 100 ezer forinttal is olcsóbbak lesznek a törlesztők a fiatalok részére, mint piaci hitel esetén; beindul az építőipar, sok tízezer munkahely jön létre, sok tízezer új lakás épül; a program hatására pedig még az albérletárak is csökkenni kezdtek! Tényleg nagy tehát a baj, de leginkább a baloldal háza táján!

- mutatott rá.

A HVG és a baloldal ajánlata ugyanis az, hogy első otthon helyett építsünk bérlakást. Zárójelbe: várjuk a HVG-nek azt a nagy tényfeltáró cikkét, ami a Karácsony Gergely vezette főváros bérlakásprogramjának elmúlt 6 éves sikeréről beszámol – inkább ne várjuk, nem lesz ilyen. A baloldal és Szauer ajánlata tehát az, hogy majd néhány év múlva néhány ezer bérlakás épül, és akkor néhány ezer fiatal majd kibérelheti azokat. A polgári Magyarország ajánlata ezzel szemben az, hogy otthonteremtési programot indítunk és minden fiatal számára lehetőséget adunk első saját otthona megszerzésére. Mi az első otthon biztonságát, a baloldal a bérlakásfüggőséget ajánlja! Lehet választani…

- írta ezután Panyi Miklós.

Nem utolsósorban pedig, reagálva a HVG spekulánsokra és az ingatlanár-emelkedésre vonatkozó állításaira, nézzünk meg néhány tényt: A program a fiatalok és ingatlantulajdonnal nem rendelkezők számára készült, a gazdagok, a spekulánsok, valamint azok, akiknek van saját ingatlantulajdonuk, nem vehetnek részt benne. A HVG vezérigazgatója sem vehet részt benne! Az állam a támogatást kamattámogatás formájában, 25 évre elosztva biztosítja, nem ad egyösszegű támogatást, így az nem tud beépülni az árakba. Az Otthon Startba árkorlátokat építettünk, amivel megakadályozzuk az árak emelkedését. Luxusingatlanok megvásárlását pedig nem finanszírozzuk! Több mint 100 ezer olyan eladó ingatlan van a piacon, ami belefér a program feltételrendszerébe, van tehát kínálat. Emellett több tízezer új eladó ingatlan fog megjelenni a hirdetési felületeken, hiszen most valós esély lesz arra, hogy az eladók el tudják adni eddig beragadt ingatlanjaikat. A kínálat folyamatosan bővül! Csak idén 15 ezer új lakás építése fog elindulni országszerte. Jönnek az új lakások tízezrei. A kínálat nőni fog! Megindítottuk a Lakhatási Tőkeprogramot, amely 300 milliárd forinttal 30 ezer új lakás építését támogatja a következő 5 évben.

- sorolta fel.

Tehát, kedves fiatalok, ne üljetek fel a balos propagandának, ne üljetek fel a belvárosi libsi fanyalgásnak, helyette inkább tervezzetek, számoljatok és szerezzétek meg életetek első lakását!

- zárta a posztját Panyi Miklós.