Orbán Viktor: Még 4 nap!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 11:35
A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: hétfőn elindul az Otthon Start Program. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.
Orbán Viktor csütörtök reggel Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon Start Program. „Startolj rá!” – írta rövid posztjában.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon Start Program / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási konstrukciót, amelynek központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.

Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket - írja a Magyar Nemzet.

 

