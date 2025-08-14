Orbán Balázs: Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot

Tarjányi Péter az orosz titkosszolgálati jelentés kapcsán kifejtette, hogy szerinte ez alapjaiban rengetheti meg az ország biztonságát.
Orbán Balázs szerint viszont beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel.
Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.