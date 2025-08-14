UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Orbán Balázs: Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 15:27
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő kijelentésére reagált a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtökön.

Tarjányi Péter az orosz titkosszolgálati jelentés kapcsán kifejtette, hogy szerinte ez alapjaiban rengetheti meg az ország biztonságát.

Orbán Balázs Fotó: Kocsis Zoltán

Orbán Balázs szerint viszont beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel.

Az ellenzéki „szakértőnek” persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

