Menczer Tamás: Zelenszkij Tisza-szigetet alapított

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója röviden kommentálta a hírt, miszerint bejegyezték a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, amelynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse lett.

Nagykanizsa, 2024. december 9. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a pártszövetség politikusainak országjárása kapcsán tartott nagykanizsai sajtótájékoztatón 2024. december 9-én. MTI/Katona Tibor

Fotó: Katona Tibor



Menczer Tamás a Tseber-féle Tisza-szigetet így kommentálta közösségi oldalán:

Zelenszkij Tisza-szigetet alapított.

És hozzátette:

„Zelenszkij megbízható emberét, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok végrehajtásával.”

Mint ismert, az ukrán férfi közeli barátságban van Magyar Péterrel. Tsebert egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak. A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: