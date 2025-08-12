A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója röviden kommentálta a hírt, miszerint bejegyezték a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, amelynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse lett.
Menczer Tamás a Tseber-féle Tisza-szigetet így kommentálta közösségi oldalán:
Zelenszkij Tisza-szigetet alapított.
És hozzátette:
„Zelenszkij megbízható emberét, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok végrehajtásával.”
Mint ismert, az ukrán férfi közeli barátságban van Magyar Péterrel. Tsebert egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak. A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment:
Magyar Péter mellett ott volt, és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, ezenfelül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.