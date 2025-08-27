Hatalmas adóemelés: Magyar Péter szakértője már tavasszal beígérte

A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, annak nagy mértékben adót kell emelnie. Az Index tegnap éppen erről írt. A portál megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzést, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát.

Vaskos lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt – írta tegnap egy belsős dokumentumra hivatkozva az Index. A portál bemutatott egy feljegyzést, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére, és amelyben az állt, hogy a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket. Ez súlyos adóemelés, lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése. A súlyos szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni az adófizetőknek.

Szja-emelés: Magyar Péterék „nagy ötlete” lehet, ami hatalmas károkat okozhat

Cáfolat jött, de hiteltelen

Magyar Péter a rá jellemző stílusban azonnal cáfolni próbálta a hírt, de a Tisza körüli szakértők eddigi ténykedése egyértelműen megerősítik az Index cikkében foglaltakat.

Kezdjük rögtön Dálnoki Áron megszólalásával, ő koordinálja ugyanis annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a kiszivárgott információk szerint a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette. Lapunk elérte Dálnokit, aki csupán annyit mondott, hogy nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.

Magyar Péter szolgálatában a megszorításpárti közgazdász

A Tisza körül több gazdasági szakember is mozog, érdemes megvizsgálni, ők miként vélekednek a személyi jövedelemadó kérdéséről. Egyikük Petschnig Mária Zita, akinek igen szoros a kapcsolata a párttal. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.