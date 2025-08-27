Hatalmas adóemelés: Magyar Péter szakértője már tavasszal beígérte

A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, annak nagy mértékben adót kell emelnie. Az Index tegnap éppen erről írt. A portál megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzést, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát.
Vaskos lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt – írta tegnap egy belsős dokumentumra hivatkozva az Index. A portál bemutatott egy feljegyzést, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére, és amelyben az állt, hogy a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket. Ez súlyos adóemelés, lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése. A súlyos szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni az adófizetőknek.
Magyar Péter a rá jellemző stílusban azonnal cáfolni próbálta a hírt, de a Tisza körüli szakértők eddigi ténykedése egyértelműen megerősítik az Index cikkében foglaltakat.
Kezdjük rögtön Dálnoki Áron megszólalásával, ő koordinálja ugyanis annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a kiszivárgott információk szerint a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette. Lapunk elérte Dálnokit, aki csupán annyit mondott, hogy nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.
A Tisza körül több gazdasági szakember is mozog, érdemes megvizsgálni, ők miként vélekednek a személyi jövedelemadó kérdéséről. Egyikük Petschnig Mária Zita, akinek igen szoros a kapcsolata a párttal. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.
Petschnig elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.
Az egyik Tisza-sziget egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig gúnyosan.
Mindenki több adót fizetne, aki bruttó négyszázezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
– Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve.
Mint arról a több orgánum is beszámolt, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.
A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk.
De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas
– húzta alá.
Egy, a Tisza-pártvezetés számára készült, belső feljegyzésből derült ki az ellenzéki párt gazdasági kabinetjének terve, amely háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetéséről szól. A brutális adóemeléssel csak kevesek számára maradna a mostani 15%-os személyi jövedelemadó, a legtöbben pórul járnának.
Ahhoz képest, hogy Magyar Péter és pártja eddig jelentős személyi jövedelemadó-csökkentésről hazudozott, a most kiszivárgott belső dokumentum alapján éppen az ellenkezőjére készül. Az Index birtokába jutott és a Tisza Párt gazdasági kabinetje által készített belső feljegyzés brutális adóemelésről árulkodik, amennyiben Magyar Péter és pártja kerülne kormányra a jövő áprilisi országgyűlési választásokon.
A kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt tervei egy háromkulcsos progresszív szja bevezetéséről szólnak. A belső feljegyzés szerint mindez úgy nézne ki, hogy éves szinten
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a havonta 416 ezer forint fölött keresők már adóemelésre számíthatnak!
Csak a tisztán látás miatt: ebbe a kategóriába esne bele jelenleg a magyar átlag-, valamint a mediánjövedelem is, azaz
a magyarok túlnyomó többségének jelentősen nőhetnek az adóterhei a Tisza kormányra kerülése esetén.
A legmagasabb, 33 százalékos sávba azok kerülnének, akik havi 1 millió 250 ezer forintos jövedelemmel rendelkeznek. Ebbe az adósávba tartozna például az orvosok jelentős része, akiktől így szja formájában venné vissza Magyar Péter a nemrégiben megemelt jövedelmük egy jelentős részét.
Az Index által megszerzett és közzétett belső dokumentáció szövegezése szerint azért lenne szükség erre a brutális adóemelésre, mert
a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, ezért 2026-ban szükség lesz az adórendszer alapjait érintő korrigálásra, aminek fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.
Mindezek alapján tehát még a kormány által korábban és a közelmúltban bevezetett családbarát intézkedések sincsenek biztonságban.
Az Index birtokába került belső dokumentum arra is kitér, hogyan lehetne lenyomni a magyar adófizetők torkán a gazdasági munkacsoport által összeállított brutális adóemelést: szerintük a bérek lefölözéséről az áfa 2-3 százalékos csökkentése kellőképp elterelné a figyelmet.
