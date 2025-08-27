A Tiszások üdvözlik a 33 százalékos adóemelést!

Ezt posztolta a Facebookon a Tisza párt pécsi szervezete:
A felelős kormányzás néha olyan döntéseket kíván, amik időlegesen talán fájóan hatnak, de a hatékony működéshez elengedhetetlenek.
Akik részt vettek Bokros Lajos vagy Magyar Bálint Tisza Szigeteknek tartott eddigi előadásain, azok tudhatják, hogy a jelenlegi 16%-os SZJA igazságtalan!
33%-os SZJA mellett képes az ország részt venni az Európai Szolidaritásban (a legalacsonyabb keresetűek kivételével). Nem várhatjuk el, hogy egy szomszédos ország belepusztuljon a mi békénkbe, hozzá kell járulni a siker eléréséhez. Ez a felelős, európai hozzáállás! Fideszes agyhalott nyelvre lefordítva a 33% semmi a 27%-os ÁFA mellett!
33% Európáért! 33% a valódi békéért!
Áradjon a TISZA egy igazságos és szolidáris Európáért és Magyar Köztársaságért!
