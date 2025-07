Az alábbi városházi történet jól példázza, mi zajlik Magyar Péter környezetében és mi vezetett oda, hogy Ordas Eszter nemcsak a fővárosi Tisza frakció vezetéséről, hanem a képviselői mandátumáról is lemondott.

Tanulságos, hogy egy olyan ember, akinek a családja sem volt drága a saját érvényesülése érdekében, hogyan teszi tönkre a körülötte dolgozó embereket is. Vajon miért van az, hogy a Magyar Péter által kiosztott pofonok végül mindig a mellette álló nőkön csattannak a legnagyobbat?

- vetette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

Ezzel együtt megosztotta Radics Géza bejegyzését, aki a következőket írta:

- STORYTIME! Múlt héten a hétfői, éjszakába nyúló közgyűlési ülés után a Tisza frakció egy hölgy tagja a Fidesz frakcióirodán járt nálunk és rendkívül zaklatott állapotban kérte számon több képviselőnket a közgyűlési vita kapcsán. A közgyűlési csatában eléggé leszerepelt a Tisza frakció, személy szerint kicsit meglepődtem a rám zúduló frusztrációján, de aztán hamar megértettem, hogy ez nem véletlen. Nagy nyomás alatt állnak.

(Spoiler: Ordas Eszter lemondása a budapesti frakció éléről nem volt előzmények nélküli!)

Valószínűleg a közgyűlés után Magyar Péter a hozzánk betérő képviselővel is elégedetlen volt, végül másodmagammal - véleményem szerint - emberi hangnemben tudtuk megbeszélni a tiszás képviselővel amit sérelmezett, de a beszélgetésből az is kiderült, hogy a Tisza-frakcióban több képviselő nagyon megviselt lelki állapotban van.

OFF: Akkor még nem gondoltuk, hogy a hét végére ez Ordas Eszter frakcióvezető lemondásáig és mandátuma visszaadásáig vezet.

Meglepetésünkre a képviselőasszony véletlenül kizárta magát saját frakcióirodájából, így a kezdeti kirohanás után visszatért hozzánk. Beszélgettünk, mint képviselő a képviselővel, mint ember az emberrel… A beszélgetésből az is kiderült, hogy Kollár Kinga, de még Orbán Árpád is komolyan vívódik a fővárosi közgyűlésben zajló események miatt. Egyértelmű lett számunkra is, hogy nem egyszerű tiszás képviselőnek lenni. Őszintén mondom, hogy szomorú volt látni, ahogy feldúlt állapotban panaszkodik. A felülről érkező nyomás nagy számukra és a viták kerülése, a folyamatos néma üzemmód ugyanúgy része annak a kézi vezérlésnek, amit pártjuk elnöke diktál. Oldotta a feszültséget az, amikor szóba hoztam azokat a kamu közvéleménykutatásokat, amelyek sorra hozták ki a Tisza előnyét a Fidesszel szemben. Amikor szóvá tettem, hogy: ,,…ezeket ugye ti sem hiszitek el…” — akkor aranyos félmosollyal, egyetértő bólogatással jelezte, hogy tudja, hogy hamisak a számok…