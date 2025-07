Összenő, ami összetartozik: Magyar Péter kapott az alkalmon, kiállt Majka mellett

Egyébként a botrány nagyságát jól szemlélteti, hogy saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere is elhatárolódott az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök, és Orbán Viktor is üzent.