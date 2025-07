Lelépett a Tisza párt fővárosi főnöke: nem bírta elviselni Magyar Péter agresszív stílusát

Farkas Dezső elárulta, miért hagyta ott Magyar Pétert

Az innováció, reform, átalakulás és nyitottság szavak rövidítéséből álló IRÁNY néven alakít pártot Magyar Péter egykori bizalmasa. Farkas Dezső arról beszélt, senkit nem keresett meg a Tiszától, hogy csatlakozzon, de mindenkit szívesen látnak az új formációban. Farkas azt is elárulta, miért hagyta ott Magyar Pétert.

Az ország legszervezettebb pártját szeretné felépíteni a Tiszából botrányos körülmények között kilépett Farkas Dezső, aki azt is elárulta, hogy már

bírósági bejegyzés alatt van az IRÁNY a Jövő Párt, amelynek a neve az innováció, reform, átalakulás és nyitottság szavak rövidítéséből áll.

Magyar Péter korábbi bizalmasa a Telexnek beszélve terveiről elárulta, nem egyedül van a pártban, nem is szeretne one man show-t. Az ismeretségi köréből egy 10–15 fős maggal alapították meg a szervezetet, de már van egy szűk szakértői közösség is mellettük. Azt, hogy kik, még nem akarta elárulni, de azt ígérte, hogy a párt bírósági bejegyzése után, várhatóan a nyár végén tartanak egy sajtótájékoztatót, ahol bemutatják a szakértőiket, szakpolitikusokat. Köztük vannak a médiában ismertebb nevek is. Az is mondta, hogy az alapítók között senki nincs a Tiszából.

– Nem az volt a célom, hogy a Tisza közösségét bármilyen formában megbontsam, ezért szándékosan nem is kerestem meg ott embereket azzal, hogy csatlakozzanak hozzánk – nyilatkozva, hozzátéve, ettől függetlenül szívesen látják, ha bárki belső indíttatásból úgy dönt, hogy mégis csatlakozna.

Elárulta azt is, az alapító tagok adták össze az induláshoz szükséges pénzt, nincs mögöttük semmilyen más politikai erő, és a további építkezéshez olyan üzletembereket keres, akik hosszabb távban gondolkodnak, és fontos nekik, hogy mi lesz az országgal 2026 után. Farkas Dezső azt

még nem tudta megmondani, hogy az új párttal elindulnak-e a 2026-os választáson,

mert szerinte ezt nem most kell eldönteni, hanem decemberben, pár hónappal a választás előtt.