Kormányinfó: Magyarország számára elfogadhatatlan Brüsszel ukránbarát költségvetése

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón fontos bejelentéseket tettek a kormány döntéseiről, rengeteg embert érint az, amit ők mondtak az eseményen.

Gulyás Gergely / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Gulyás Gergely megosztotta, hogy a kormányülésen központi téma volt Brüsszel 2027-től esedékes költségvetési tervezete, ugyanis a kiszivárgott információk szerint jelentősen csökkentenék az uniós országok agrártámogatásait – ez ellen tiltakoztak ma a magyar gazdák.

Gulyás Gergely elmondta, hogy szerinte ez egy ukránbarát költségvetés, ami Magyarország számára elfogadhatatlan.

A tagállamoktól vettek el forrásokat a kohéziós és a mezőgazdasági támogatásokból. Kifejezetten Ukrajnának és a csatlakozásra is elkülönítettek 190+88 milliárd eurót, ez a költségvetés negyede

– mondta Gulyás Gergely, aki arról is beszélt, hogy a kormány egyetért a gazdák fellépésével.

Gulyás Gergely szerint ezt a költségvetési tervezetet minden politikai szereplőnek el kell ítélnie, ugyanis aki ezt támogatja, annak Ukrajna fontosabb, mint Magyarország.

Azt is megemlítette Gulyás Gergely, hogy Brüsszel nem spórol saját magával szemben, ugyanis 2500 embert vennének fel és magasabb fizetéseket szeretnének maguknak.

Az Otthon Start Programmal is foglalkozott mai ülésén a kormány, ez egy három százalékos otthonteremtési hitel lesz. Egyértelműen pozitív a fogadtatása, a kormány tárgyalt a Bankszövetséggel, a hitel szeptember 1-jétől felvehető, a szabályozást véglegesítik augusztus elejéig.

A kormány meggyőződése, hogy az első otthon mindenkinek jár, aki dolgozik.

A Ripost is írja: "Akinek még nincs saját lakása az fel fogja tudni venni ezt a hitelt. Akár 25 éves időtartamra akár 50 millió forintot is fel lehet majd venni garantált 3 százalékos kamatra. A jogosultság felvétele továbbra is az, hogy legfeljebb egy belterületi ingatlanban maximum ötven százalékos tulajdona lehet annak, aki ezt igénybe szeretné venni. Ehhez a konstrukcióhoz is elég lesz majd a tíz százalékos önrész. Lakás esetén maximum 100 milliós ingatlan, ház esetén maximum 150 milliós ingatlan vásárolható, a bruttó négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál."

Itt lehet megtekinteni a Kormányinfót: