Kocsis Máté kiosztotta Magyar Pétert: "281 nap, és felkenődik a falra"

Kissé megsüthette a nap Magyar Pétert az olasz nyaralásán. Amint visszaért, azonnal folytatta a fröcsögést, de most egy hálószaggató öngól lett belőle

- írja Kocsis Máté.

- A miniszterelnök egy mai interjújában elismerően beszélt Varga Judit politikai képességeiről, Magyar Péter pedig köztudottan gyűlöli, ha bárkit, főképp egy nőt jobbnak tartanak nála. Egy olyan nő esetében pedig igazán mélyre megy ez nála, akit éveken át terrorizált csak azért, mert az tehetségesebb, okosabb és műveltebb volt. Be is pipult ezen a temu-s Papp Laci, és gyerekes dühében, ökölbe szorítva mini mancsait, ráokádta az internet népére, hogy Orbán Viktornak ki kellene jönnie a nők szoknyája mögül. Na meg amúgy is a “busz elé lökte őket”. Aham. Mondja ezeket az az ember,

aki egy év alatt a nők elleni erőszak szimbólumává vált,

aki éveken át abuzálta és fenyegette a feleségét

aki eljátszotta a családja szeme láttára, hogy begyógyszerezte magát, majd mentőt hívtak hozzá, aztán meg elbújt a kertben,

aki milliós kamuállásokat zsarolt ki a saját feleségéből,

aki nadrágszíjjal és késsel fenyegetőzött otthon,

aki minden általa vágyott társaságba csak a feleségén keresztül tudott bejutni,

akit még abba az agrárcégbe is, amivel minap arcoskodott, Varga Judit protezsált be,

aki szerényebb képességei miatt soha nem tudott kilépni a felesége árnyékából, és csak azzal tudta elindítani hányingerízű karrierjét, hogy feljelentette az ügyészségen három gyerekének az anyját,

aki a megszerzett javait kizárólag Varga Juditnak köszönhette, de aztán persze már semmi nem volt elég.

Szóval ő mondja Orbán Viktornak, hogy ne bújjon nők szoknyája mögé! Igazi bohóc. Egy unalmas bohóc. Aki minden nap ugyanazt fröcsögi, ugyanazzal támadja az ellenfeleit, amit ő maga követett el, és amikor a legjobban vergődik, jó vergődést kíván mindenkinek. 281 nap, és felkenődik a falra. Hajrá, Judit!