Zelenszkij: senkit nem akarok fenyegetni, de...

Volodimir Zelenszkij interjút adott a Válasz Online-nak, amiben többek között fenyegetést fogalmazott meg a magyarok ellen. Az ukránok elnöke arról beszélt, hogy ha nem lesz tisztelet, akkor fel fognak lépni a magyarok ellen. Zelenszkij azt is állította, hogy Orbán Viktor álláspontja Ukrajna uniós csatlakozásáról nem tükrözi a magyar emberek álláspontját. A politikus ezzel az ukránbarát Tisza Párt szavazására utalt, ahol a válaszadók többsége állítólag támogatásáról biztosította Kijevet.

Zelenszkij nem akar fenyegetőzni, de azért felvázolta, hogy mi fog történni, ha a magyarok nem nyilvánítanak feléjük megfelelő mértékű tiszteletet Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Az újságíró a magyar-ukrán kapcsolat feszültségéről kérdezett, valamint a két ország közötti kémbotrányt is szóba hozta. Zelenszkijhez úgy szólt a konkrét kérdés, hogy a történtek után nem tart-e attól, hogy nem lesz kiút ebből az eszkalációból. Az ukrán elnök erre úgy felelt, hogy nem lesz semmi gond, ha tisztelik egymást. Szerinte a két ország közötti feszültségeket eddig mindig csendben, diplomatikusan intézték, a kémbotrányt azonban a nyilvánosság elé tárták.

Zelenszkij fenyegetően azt is hozzátette, hogy vannak még a birtokukban további anyagok, amivel bármikor hajlandók előállni, ha arra lenne szükség. Vagyis: ha a magyarok nem úgy viselkednek, ahogy Kijev azt elvárja, akkor fel fognak lépni a magyarok ellen.

A Tisza Párt felmérésére hivatkozik Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij már május elején is arról beszélt, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Akkor is és a mostani interjúban is ezt azzal támasztotta alá, hogy a Tisza Párt felmérése szerint a válaszadók 58 százaléka szívesen látná a keleti szomszédunkat uniós tagállamként.

Orbán ellenzéke nyilvános közvélemény-kutatást készített. A magyarok 70 százaléka támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Vagyis a magyar emberek mellettünk állnak

– mondta egy hónappal ezelőtt Zelenszkij újságíróknak, aki egyébként a Tisza Párt nem reprezentatív pártfelmérésére hivatkozott. Az ukrán elnök állításában azonban sem a számok, sem a tények nem voltak igazak,

a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint ugyanis a magyar választók 67 százaléka ellenzi Ukrajna európai uniós csatlakozását.

A mostani interjúban Zelenszkij szintén megismételte, hogy Orbán Viktor álláspontja nem tükrözi a magyarok véleményét Ukrajna ügyéről.