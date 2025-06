/Orbán Viktor: az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását

Orbán Viktor úgy értékelt: mára "oda a Nyugat legendás életminősége", hiszen nem lehet jó az életminőség ott, ahol tömegesen vannak migránsok, és az emberek elvesztik az otthonosság érzését, és ahol kétszer vagy akár négyszer többet kell fizetni az energiáért, mint két-három évvel korábban. Hangsúlyozta: a sikerek már nem legitimálják az Európai Uniót, kell valami más, ezért Brüsszel szerint Európa új célja, hogy "keleten megütközzünk Oroszországgal". A brüsszeli háborús propaganda szerint Oroszország uniós, sőt NATO-országokat is megtámadhat, és csak egy megelőző csapás állíthatja meg - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy "az ő fejükben" az ukrajnai háború maga a megelőző csapás és az ukrán hadsereg akadályozza meg már ma is, hogy az oroszok elfoglalják Európát. Azt hangoztatta: mindez azonban nem igaz, az ukrán háború folytatása nélkül is meg lehet védeni Európát.

Értékelése szerint Brüsszel abban is bízik, hogy a hadi kiadások növelése és a fegyverkezés felpörgeti majd a gazdaságot, holott az unió valójában a háborút finanszírozza, csak nem a saját területén. Ezt egy új gazdasági körforgásként jellemezte, amelyben az EU fegyvereket szállít Ukrajnának, Ukrajna ezeket uniós hitelből vásárolja meg, az unió pedig megveszi az ukrán árukat. Úgy értékelt: az orosz-ukrán háború lett az a katalizátor, amelyre hivatkozva Brüsszel egyre több jogkört igyekszik kisajátítani, ez lett a hivatkozási alap a további centralizációra és a szuverenista elem kiiktatására. Orbán Viktor ezt puccsnak, illetve az európai integráció eddigi logikája kisiklatásának nevezte.

Megjegyezte: ironikus, hogy az uniós vezetők álláspontja szerint a 27 tagú EU konszenzuson alapuló rendszere túl lassú a válságok kezeléséhez, és miközben Magyarországon bírálják a kétharmados döntéseket, Brüsszelben fenyegetésként tekintenek az egyhangúságra. Elmondta, zajlik a háborús Európa intellektuális megalapozása is, a liberális agytrösztök világában sorra születnek az elemzések a centralizáció szükségességéről, és minden írásnak az a konklúziója, hogy az egyhangúságot igénylő kérdések körét szűkíteni kell, a külpolitikából például száműzni is. A "brüsszeli terv" végeredménye értékelése szerint a nemzeti szuverenitás, a szabadság és a demokrácia felszámolása lenne, a végső cél, az Európai Egyesült Államok egy antidemokratikus és nem elszámoltatható politikai struktúrát hozna létre.