Menczer Tamás: Tábornok úr! Közel az igazság órája!

Itt van nekünk ez a derék Ruszin-Szendi Romulusz. Amikor ő hivatalban volt, amikor a pozícióját betöltötte, akkor ő kiment a világ legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak, amelynek tagjai vagyunk az üléseire és azt mondta, hogy dicsőség Ukrajnának. Nem azt, hogy dicsőség Magyarországnak, azt mondta, hogy dicsőség Ukrajnának, majd az ott elhangzottakról meghamisította a jelentést itthon és azt adta a főnökeinek. De az igazság órája az közel van, és egyre közelebb érünk hozzá, ugyanis a Honvédelmi Minisztérium világossá tette, hogy ezen a héten - emlékeim szerint csütörtökön - az illetékes parlamenti bizottság ülésén be fogja mutatni a hangfelvételeket arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz hogyan is viselkedett, mit is mondott, és hogy mondta-e vagy nem mondta azt, hogy dicsőség Ukrajnának a NATO ülésein