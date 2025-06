/Szentkirályi: Karácsony úgy tesz, mintha ő lenne az áldozat, pedig ő a tettes

Karácsony Gergely nem Budapestet vezeti, hanem szokása szerint kampányt folytat. A főpolgármester az elmúlt években minden évben csődöt vizionált, miközben eltűnt több száz milliárd forint a főváros kasszájából. Most, amikor valóban baj van, nem megoldást keres, hanem szövetségeseivel együtt politikai játszmába kezdett. Törvénytelen költségvetést terveztek, úgy hogy tudták, 51 milliárd forint hiányzik belőle. Emellett 50 milliárdért megvették a használhatatlan Rákosrendezőt. Mindenki előre látta, hogy ennek fizetésképtelenség lesz a vége – mégis tudatosan meghozták ezeket a döntéseket. A cél világos: a csőd árnyékában lázadást szítani, és ebből politikai hasznot remélni a következő választásra. Erre használják a szakszervezeteket, a fővárosi cégek dolgozóit, a tömegközlekedés megbénítását. A budapestieket eszközzé tették, saját politikai céljaik eszközévé. És mindeközben Karácsony úgy tesz, mintha ő lenne az áldozat. Pedig ő a tettes, aki úgy használja a budapesti alapszolgáltatásokat, mint egy terrorista a túszait. Azzal fenyegetőzik, hogy ha nem kap pénzt akkor leállítja azokat. Ezzel pedig a budapestieknek árt – ők fizetik meg az árát a főpolgármester színjátékának. Karácsony most is azt teszi, amihez a legjobban ért: hazudik és másra mutogat. Pedig az a csőd, amit most megélünk, a Karácsony–Tisza–Vitézy koalíció közös terméke. Ők együtt fogadták el azt a költségvetést amiről mi rögtön jeleztük, hogy törvénytelen és csődbe viszi a fővárost. Budapest talán története legnagyobb politikai és gazdasági válságában van és a kiutat azok nem látják, akik ezt az egészet okozták. De a főváros nem válhat ennek áldozatává. Mi Budapesttel vagyunk és mindent meg fogunk tenni érte és az itt élő emberekért