Nagy Ő Mimi továbblépett Stohl Andráson: Az új szerelméről vallott

A Nagy Ő vadonatúj évadában a nézők egy igazán karakteres szereplőt is megismerhettek: a dögös, brazil származású anyukát, akit mindenki csak Miminek hív. Andrade de Souza Miriam Stohl András szívéért szállt ringbe a műsorban, ám végül Szabó Melindával együtt kiesett a versenyből. Bár a rózsát nem ő kapta meg, Mimi számára a szereplés, mégis sorsfordító élménnyé vált, amely új ajtókat nyitott meg előtte.

Nagy Ő Mimi imádta a műsort, barátnőket is szerzett a villában (Fotó: TV2)

A Nagy Ő dögös anyukája elfogadta Stohl András döntését

Mimi nagyon fiatalon lett édesanya, négy gyermeket nevelt fel, mindezt teljesen önerőből. Hosszú éveken át a családja volt az első, háziasszonyként és anyaként élte a mindennapjait, miközben a saját álmait háttérbe szorította. Később azonban eljött az a pont, amikor úgy döntött: változtat. Magyarországra költözött, és új életet kezdett. Üzleti értékesítőként dolgozik, a CombatX MMA Hungary csapatának marketingeseként aktív szerepet vállal a harcosok leigazolásában, illetve a mérkőzések promóciójában.

Sose bánom meg azt, amit megteszek, egyszerűen ilyen ember vagyok. Az a filozófiám, hogy csinálom, aztán ha kiderül, hogy nem volt jó döntés, legfeljebb tanulok belőle

– mondta Mimi, aki pontosan ezzel a hozzáállással vállalta a műsorban való szereplést is. Elárulta, a forgatás időzítése számára kifejezetten kedvező volt: „Pont jókor jött a forgatás, egy hónapig nem kellett dolgoznom. Jó barátnőket is szereztem a villában, ami nekem rengeteget adott”– fejtette ki.

Változást akart az életében

Bár érezte, hogy nem ő lesz a végső győztes, bízott benne, hogy továbbjut: „Éreztem, hogy nem nyerem meg a műsort, de azért azt hittem, továbbjutok” – fogalmazott őszintén. Mimi szerint a szereplés, mégis fontos határvonal volt az életében:

Sokáig házias voltam, tulajdonképpen egész életemben háziasszonyként éltem, itthon a gyerekeimmel. Aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért is ne próbálnám meg, és így belementem a műsorba...

– árulta el. Bár rózsát nem kapott, úgy érzi, ennél sokkal többet nyert:

Nem kaptam rózsát, de ennél sokkal többet kaptam

– utalt azokra az együttműködésekre és szakmai lehetőségekre, amelyek már a műsor óta körvonalazódtak.