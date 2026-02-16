Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Nagy Duett első adása kiverte a biztosítékot: Lissák Laura és Liptai Claudia egymásnak estek a színpadon

Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 19:35
lissák lauraA Nagy Duett 2026műsorvezetőpárosLiptai Claudia
Véget ért a 2026-os évad első adása, és nem volt hiány meglepetésekből. A Nagy Duett színpadán a versenytáncos Lissák Laura új kihívások elé nézett, miközben a műsorvezető Liptai Claudia, szinte élezte rajta a fogát – az élő adásban igazi feszültségkeltő pillanatokat láthattak a nézők.

Az első adás A Nagy Duett 2026-os évadában igazi izgalmakat hozott: a produkciók nemcsak az éneklésről szóltak, hanem váratlan szituációkról és színpadi feszültségekről is. Különösen a friss arc, Lissák Laura került a reflektorfénybe, aki tavaly vette át Iszak Eszti helyét a műsor háttérműsorában. A versenytáncosként és televíziós személyiségként ismertté vált Lissák Laura most egy egészen új kihívással nézett szembe: élőben kellett helytállnia Liptai Claudia mellett, aki szinte „élezte a fogát” Laurán. Az élő adásban a beszélgetésük feszült, olykor humoros pillanatokat is hozott.

Nagy Duett műsorvezető között kisebb vita bontakozódott ki.
Nagy Duett színapadán Lissák Laura és Lipták Claudia összeszólalkozott (Fotó: Fotó: TV2)

A Nagy Duett műsorvezető összecsaptak 

Lisák Laurát szeretnénk köszönteni a színpadon. Gyere, Laura! – hangzott el Till Attila felvezetésében. Laura őszintén értékelte a produkciókat, és a pontozásról is beszélt: a kieső pár, Lagzi Lajcsi és Stana Alexandra, tőle bizony 10 pontot kapott volna. „Ha én pontozhatnék, én 10 pontot adtam volna nektek, tényleg” – vallotta be Laura a nézőknek.

Az adás során a produkciók és a párosok teljesítménye is komoly izgalmakat hozott, de Laura profi módon kezelte a helyzeteket. „Nem azért mondom, mert könnyű, hanem mert tényleg őszinte vagyok” – tette hozzá, miközben a mikrofon, a kamera és az élő közvetítés stressze ellenére is megőrizte higgadtságát.

A feszültséget csak fokozta, amikor Claudia viccesen megjegyezte: 

Jaj, beszélni se könnyű

– élezte a fogait Claudia Laurán. Viszont Laura, nem riadt vissza és így reagált:

Szerencsére, Claukám, ezt próbálom megtanulni, próbálok tanulni tőled, ezért vagyok itt.

Claudia közben megpróbálta menteni a menthetetlent: „Az online riportereknek van a legnehezebb dolguk, mert úgy eltűnnek, mint az aranyóra az összességben.”

Nagy Duett premierje izgalmasan kezdődött és izgalmasan zárult (Fotó: TV2) 

Lipták Claudia próbálta menteni a menthetetlent

Az élő adás humoros pillanatai mellett Claudia még hozzátette: „Tudod, mi a vicc? Hogy beszélni nehéz, de úgyis már 30 éve azt hiszik, hogy egy büdös gyökér vagyok, maradjon most már így, legalább megszánják a gyerekemet.” Bár a szituáció nem volt könnyű, és Claudia meg is próbálkozott  megmenteni a helyzetett, de tekintete Laura dekoltázsára futott, és a bocsánat kérése tova is szállt. Laura minden akadályt könnyedén vett: az első adás ugródeszkáit simán átlépte, és már a „tűzkereszten” is túl van.

A Nagy Duett 2026 premierje tehát nemcsak izgalmas produkciókat, hanem feszültséggel teli színpadi jeleneteket is hozott, és Lissák Laura készen áll az új kihívásokra, profi hozzáállással és humorral kezelve a váratlan helyzeteket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu