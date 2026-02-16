A Nagy Duett első adása kiverte a biztosítékot: Lissák Laura és Liptai Claudia egymásnak estek a színpadon

Az első adás A Nagy Duett 2026-os évadában igazi izgalmakat hozott: a produkciók nemcsak az éneklésről szóltak, hanem váratlan szituációkról és színpadi feszültségekről is. Különösen a friss arc, Lissák Laura került a reflektorfénybe, aki tavaly vette át Iszak Eszti helyét a műsor háttérműsorában. A versenytáncosként és televíziós személyiségként ismertté vált Lissák Laura most egy egészen új kihívással nézett szembe: élőben kellett helytállnia Liptai Claudia mellett, aki szinte „élezte a fogát” Laurán. Az élő adásban a beszélgetésük feszült, olykor humoros pillanatokat is hozott.

Nagy Duett színapadán Lissák Laura és Lipták Claudia összeszólalkozott (Fotó: Fotó: TV2)

A Nagy Duett műsorvezető összecsaptak

„Lisák Laurát szeretnénk köszönteni a színpadon. Gyere, Laura!” – hangzott el Till Attila felvezetésében. Laura őszintén értékelte a produkciókat, és a pontozásról is beszélt: a kieső pár, Lagzi Lajcsi és Stana Alexandra, tőle bizony 10 pontot kapott volna. „Ha én pontozhatnék, én 10 pontot adtam volna nektek, tényleg” – vallotta be Laura a nézőknek.

Az adás során a produkciók és a párosok teljesítménye is komoly izgalmakat hozott, de Laura profi módon kezelte a helyzeteket. „Nem azért mondom, mert könnyű, hanem mert tényleg őszinte vagyok” – tette hozzá, miközben a mikrofon, a kamera és az élő közvetítés stressze ellenére is megőrizte higgadtságát.

A feszültséget csak fokozta, amikor Claudia viccesen megjegyezte:

Jaj, beszélni se könnyű

– élezte a fogait Claudia Laurán. Viszont Laura, nem riadt vissza és így reagált:

Szerencsére, Claukám, ezt próbálom megtanulni, próbálok tanulni tőled, ezért vagyok itt.

Claudia közben megpróbálta menteni a menthetetlent: „Az online riportereknek van a legnehezebb dolguk, mert úgy eltűnnek, mint az aranyóra az összességben.”

Nagy Duett premierje izgalmasan kezdődött és izgalmasan zárult (Fotó: TV2)

Lipták Claudia próbálta menteni a menthetetlent

Az élő adás humoros pillanatai mellett Claudia még hozzátette: „Tudod, mi a vicc? Hogy beszélni nehéz, de úgyis már 30 éve azt hiszik, hogy egy büdös gyökér vagyok, maradjon most már így, legalább megszánják a gyerekemet.” Bár a szituáció nem volt könnyű, és Claudia meg is próbálkozott megmenteni a helyzetett, de tekintete Laura dekoltázsára futott, és a bocsánat kérése tova is szállt. Laura minden akadályt könnyedén vett: az első adás ugródeszkáit simán átlépte, és már a „tűzkereszten” is túl van.